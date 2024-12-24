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婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

記者潘慧中／綜合報導

烏克蘭女星佳娜與馬來西亞男星祖雄結婚後，育有一女。然而，她最近上節目控訴老公婚前曾答應的3大承諾，婚後卻都變了，不但睡覺無法抱抱，也沒再去高級餐廳，更不用說出國了。

▲▼佳娜。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲佳娜控訴祖雄已經一年沒抱著她睡了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

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佳娜表示早就跟祖雄討論過，是否能和小孩睡不同房，老公一開始答應了；但自從產後開始，另一半因覺得孩子太小。變成一家三口睡同床，「他已經一年都沒有抱著我睡。」

▲▼佳娜。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲佳娜透露女兒現在都和她與祖雄睡同床。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

不只這樣，佳娜本來就喜歡吃高級餐廳，「我不要吃飽，我要感覺，我要在那邊拍照。」祖雄雖然認為那些吃一次就要一萬元，還吃不飽，但婚前仍答應佳娜一個月可以吃一次。

▲▼佳娜。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲佳娜喜歡吃高級餐廳。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

第三個承諾是祖雄喜歡出國旅遊，佳娜也願意愛相隨，婚前一年內會帶女方出國兩次，一次大約三個月，但婚後都沒了。他剛開始稱女兒沒有護照，後來又推託孩子太小了、不能搭飛機，讓老婆直言「一直有各種各樣的理由不帶我出國」！

▲▼佳娜。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲祖雄本來一年會帶佳娜出國兩次。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

對此，祖雄解釋因為和佳娜的發展「轉變太快了」，從兩人世界可以一年旅遊五個月，經濟完全沒壓力，本來房租是一人一半、其餘全由他支出，但老婆懷孕後幾乎沒收入，「所以就全部我一個人承擔，這我也OK。」

▲▼祖雄。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲祖雄坦承和佳娜的發展「轉變太快了」。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

然而，祖雄坦言如此快的轉變「讓我覺得有點壓力」，保險費、電費等帳單讓他驚覺不能再像以前那樣花錢，他認為應該要有積蓄才能維持家庭。

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佳娜, 祖雄

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