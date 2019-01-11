丫頭買「人生第一個LV包」現賺2萬！　利菁笑回一句話：惹毛來賓了

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）不只是綜藝節目和各大品牌的寵兒，本身也很有生意頭腦，跨界餐飲圈刮起一波旋風。辛苦工作的她，不久前決定買名牌包犒賞自己，「我就在30歲那一年買了它。」

▲丫頭30歲買名牌包犒賞自己。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



丫頭最近在《麻辣天后傳》推薦，如果想精品犒賞自己一整年的辛苦，網友可以去法國或瑞士玩，「因為那邊的物價跟台灣的精品差非常多。」她日前去法國滑雪時，順便朝聖附近著名的「精品一條街」，聽聞那邊都會販賣較特別的款式，決定買下人生第一個LV包。

▲丫頭朝聖精品一條街。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



牛奶白郵差包相當符合她的氣質，丫頭透露之前在台灣就看過同款不同色的包包，卻要價7萬5千元，「好貴喔，想說算了忍一忍好了」，沒想到，到了「精品一條街」後發現只賣5萬2千多元，買了等於現賺2萬多元，她便有些動搖，最後考慮到經典款花色可能太成熟，她決定買白色款式，「讓大家不會一眼就看到它是名牌。」

▲▼丫頭秀戰利品。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



有趣的是，當丫頭提到這是30歲買給自己的第一個LV包，利菁開玩笑問：「10年前？」她聽了飆出超高音說：「沒有啦！今年！30歲！今～～～年！！」逗得對方大笑回：「一句話惹毛來賓。」

▲約從41：21分開始。（影／取自YouTube／麻辣天后傳）