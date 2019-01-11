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大根突襲素顏　熊熊超兇睡衣「正面趴床」吳宗憲驚喊：WOW！

記者潘慧中／綜合報導

熊熊（卓毓彤）外貌天生麗質，即使素顏也一樣漂亮，這項事實最近可以在《綜藝大熱門》印證。大根日前突襲熊熊起床素顏的真面目，對比平常完妝的模樣，他看了都忍不住讚嘆真的沒落差。

▲▼熊熊超兇睡衣「正面趴床」（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲▼大根突襲熊熊家，意外發現性感小可愛。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲▼熊熊超兇睡衣「正面趴床」（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

大根當天來到傳說中熊熊的家，先打開一半的門偷看裡面狀況，可以看到熊熊單穿灰色小可愛，豐滿上圍呼之欲出，讓人不知該把眼神放在哪裡，接著趁好友熟睡之際，他在床上發現對方的性感小可愛，讓他忍不住羞紅臉。

▲▼熊熊超兇睡衣「正面趴床」（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲▼熊熊超兇睡衣「正面趴床」（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲▼熊熊超兇睡衣「正面趴床」（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲熊熊素顏一樣漂亮。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

在房內走動、翻弄東西了一段時間，熊熊都沒有醒過來，大根決定拿出《綜藝玩很大》工作人員的襪子臭醒她，果然一試就成功，她瞬間驚醒笑說：「什麼啦！好臭！」正面趴床抵抗的模樣，讓棚內主持人和來賓大喊：「不行！」

▲▼熊熊超兇睡衣「正面趴床」（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲熊熊素顏一面倒獲得民眾好評。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

稍微整理了頭髮和衣服後，熊熊拉床單遮在胸前，雙手捧著臉頰看起來十分害羞，近拍素顏也幾乎沒有瑕疵，天生麗質令人稱羨，接著聽到大根說她亂丟衣服、生活習慣不好，她則大笑反駁那都是乾淨的衣服，好友互虧的對話逗樂一票網友。

▲熊熊片段約從14：10分開始。（影／取自YouTube／我愛大熱門）

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