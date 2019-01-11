弟找打工…舒子晨「穿這樣」問職缺！　超兇「掉半球」網激動：錄取了

記者潘慧中／綜合報導

舒子晨（Nikita）擁有前凸後翹的D罩杯好身材，精湛舞藝更吸引不少活動找上門，近日受邀主持尾牙，隨著氣溫回暖，她也敬業地火辣現身，身穿一襲美人魚裝，遠看蛇腰S曲線一覽無遺，近拍正面瞬間讓一票網友狂噴鼻血。

▲遠看舒子晨S曲線畢露。（圖／翻攝自Facebook／舒子晨Nikita）



舒子晨當天在南港展覽館打卡，原來是為了主持台灣人壽的旺年會，只見她身穿純白禮服，胸前透膚布料、深V剪裁襯托出渾圓胸型，東西半球和深邃事業線全露，下半身似乎同樣選用透視裙襬，隱約還能看到美腿，女人味十足。

▲▼舒子晨PO自拍照幫弟弟問打工職缺。（圖／翻攝自Facebook／舒子晨Nikita）



有趣的是，舒子晨10日曬出「超兇」自拍照替弟弟找打工機會，「有沒有學電繪的學生可以去的企業打工呢？或是工作室有相關的職缺～」，釣出不少粉絲笑說：「那得先看你弟有沒有開放姐夫這個職缺了」，還有人問她是否會常去探班，「趕快出來看仙女下凡囉」、「只能錄取姐姐了。」

隨著尾牙季到來，舒子晨似乎已接了不少場主持邀約，先是和張兆志一起主持美光尾牙，挖肩上衣搭配不規則剪裁的寶藍色及膝裙，露出雪白纖細的小腿線條，看起來朝氣十足。

▲▼舒子晨已經陸續主持了不少場尾牙。（圖／翻攝自Facebook／舒子晨Nikita）



隨後和許傑輝一起主持中租尾牙，舒子晨依然盛裝出席，銀灰色及膝洋裝的設計相當有巧思，一側是細肩帶無袖剪裁、另一側則是長袖剪裁，正好勾勒出胸前開V的形狀，由上往下的邪惡視角隱約露出事業線，性感又不過於曝露的打扮相當得體。

舒子晨臉書全文：

請問臉書大大，有沒有學電繪的學生可以去的企業打工呢？或是工作室有相關的職缺～

#弟弟要打工

#照片是他姐姐