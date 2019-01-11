運動忘了帶上衣！　《黑澀會》玉兔「單穿中空內衣」跑步羞爆

記者潘慧中／綜合報導

玉兔從《我愛黑澀會》出道，亮麗外表與高超舞藝令粉絲印象深刻，儘管工作忙碌，仍不忘常與粉絲互動，鮮少展露身材的她，近日難得曝光一張「不小心變辣妹」的自拍照，這才慢慢道出原因，原來她傻傻到了健身房卻忘記帶上衣，超害羞體驗意外讓粉絲大飽眼福。

▲玉兔靠運動保持好身材。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



照片中，可以看到玉兔頂著及胸長髮自拍，膚質和氣色看起來都很紅潤，單穿桃紅色滾邊的運動內衣，水蛇腰和平坦小腹超結實，絲毫沒有多餘贅肉，展現長期的健身成果，搭配黑色高腰貼腿褲，秀出穠纖合度的雙腿線條，好身材驚艷不少網友。

▲▼玉兔平常運動（上圖）都會罩著上衣，這天（下圖）卻忘了帶上衣。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



值得一提的是，玉兔透露自己是工作完直接去運動，卻沒發現忘了帶上衣，只好單穿運動內衣跑步，「覺得好害羞。」被網友笑虧還好不是忘了帶褲子，但事實上，她真的曾經忘記帶褲子，她去年9月在社群網站透露忘了帶運動褲，「我好天兵」，幸好朋友神救援才順利解除窘境。

▲玉兔真的曾經忘了帶褲子而緊急跟朋友借。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



玉兔IG全文：

今天運動不小心變辣妹

只因爲忘了帶上衣

#覺得好害羞 #運動 #跑步

#工作完還是要跑步