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防彈少年團也中招！金唱片「放送事故」忘關麥　後台對話全流出

記者蕭采薇／綜合報導

南韓第33屆金唱片大賞專輯部門頒獎典禮6日舉行，包括防彈少年團（BTS）、GOT7、TWICE、NU'EST W等當紅歌手都出席，但現場卻出現放送事故。轉播不斷出現咳嗽聲，以及後台工作人員的對話，卻都0秒差直播出去。

▲▼南韓第33屆金唱片大賞專輯部門頒獎典禮，MONSTA X和防彈少年團的演出都發生放送事故。（圖／翻攝自JTBC）

▲金唱片大賞專輯部門頒獎典禮，防彈少年團演出《Fake Love》詮釋木偶舞。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼南韓第33屆金唱片大賞專輯部門頒獎典禮，MONSTA X和防彈少年團的演出都發生放送事故。（圖／翻攝自JTBC）

▲金唱片大賞專輯部門頒獎典禮，防彈少年團演出《Fake Love》詮釋木偶舞。（圖／翻攝自JTBC）

6日典禮「放送事故」不斷，先是在Wanna One演出時鏡頭切到工作人員，後來在男團MONSTA X演出時，更是不斷出現咳嗽聲。由於台上藝人看不出任何異狀，正當觀眾懷疑「到底是誰咳嗽？」時，更傳出人聲說：「呀！我的聲音都播出去了吧！」疑似是後台工作人員傳出的聲音。

▲▼南韓第33屆金唱片大賞專輯部門頒獎典禮，MONSTA X和防彈少年團的演出都發生放送事故。（圖／翻攝自JTBC）

▲金唱片大賞專輯部門頒獎典禮，MONSTA X演出時不斷傳出咳嗽聲。（圖／翻攝自JTBC）

犯下這樣的「放送事故」，讓觀眾非常傻眼。而後面到防彈少年團演唱《Fake Love》時，即使該首歌曲的舞台是預錄，一樣出現同樣「有後台人員交談聲」的問題，讓粉絲生氣的直罵：「歌手為了舞台準備了多久，居然發生這種事。」

▲▼南韓第33屆金唱片大賞專輯部門頒獎典禮，MONSTA X和防彈少年團的演出都發生放送事故。（圖／翻攝自JTBC）

▲防彈少年團演出時，不斷傳出後台工作人員對話聲。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼南韓第33屆金唱片大賞專輯部門頒獎典禮，MONSTA X和防彈少年團的演出都發生放送事故。（圖／翻攝自JTBC）

▲防彈少年團現場演出《IDOL》。（圖／翻攝自JTBC）

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防彈少年團, BTS, V, 泰亨, 金泰亨, J-Hope, Jimin, Jin, Suga, 柾國, RM, 金唱片

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