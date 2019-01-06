RM：曾經覺得我們的團名很丟臉　防彈二度蟬聯「金唱片大賞」

記者蕭采薇／綜合報導

南韓第33屆金唱片獎專輯部門頒獎典禮6日舉行，唱片大賞由防彈少年團（BTS）拿下，這也是他們二度蟬聯該獎項。他們橫掃2018年各大頒獎典禮，卻也在12月《MAMA》頒獎上淚訴：「年初討論過解散。」6日領獎時，防彈少年團隊長RM也透露，曾經覺得團名很丟臉而難以開口。

▲防彈少年團二度蟬聯「金唱片獎」專輯大賞。（圖／翻攝自JTBC）

「金唱片獎」被譽為是南韓葛萊美，最大獎「唱片大賞」今年由防彈少年團以專輯《Love Yourself 結 ‘Answer’》二度蟬聯。隊長RM在致詞時表示，如今在他們的團名前，很榮幸地會被許多人加上稱讚的形容詞，但這樣的「過獎」，卻也是負擔。RM說：「去年初，我們負擔不了這些溢美之詞，因而相當辛苦。這些東西似乎已經超乎我們原先所渴望的，甚至已經不是我們所渴望，當時我們很認真的坐下來面對這些想法。」

▲防彈少年團隊長RM。（圖／翻攝自JTBC）

但RM接著說道，不管是團名還是形容詞的含義，都會隨著時間改變，「就像各位第一次聽到『防彈少年團』這個名字時應該也相當驚嚇吧。其實這團名在2010年就誕生，但直到出道前，我們都不敢跟他人說出口。」但就像現在已經很能自在並驕傲的說出團名，RM也期許道：「所以那些曾讓我們感到負擔的形容詞，經過努力之後，相信總有一天，我們會能夠配得上這些讚美。」

▲防彈少年團柾國。（圖／翻攝自JTBC）

不過年紀最小的成員柾國則笑說：「RM哥說當時因為『防彈少年團』這團名感到害羞，但我當時是因為看到這個名字才進公司的喔，對我而言這個團名相當的順口。」他也說，雖然那時候從沒想過自己會成為「大賞歌手」，柾國接著說道：「但我彷彿是一直都相信成功這件事，一直都有著這樣的自信。」

▲防彈少年團V。（圖／翻攝自JTBC）

成員J-Hope也透露，目前他們正在籌備音樂、準備回歸當中。而隊中1995年生、屬豬的JIMIN和V，則剛好踫上「本命年」。V也期許並感謝道：「我們今年一定會很有福氣，這都是因著A.R.M.Y們（粉絲名稱）才有的，謝謝大家。」而在轉播結束後，成員也在舞台上下跪行大禮，再度感謝歌迷們一路以來的支持。

▲防彈少年團再度拿下大賞，向粉絲下跪行大禮。（圖／翻攝自推特）