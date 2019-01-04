ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

特／做自己的MVP！孫協志「失婚失業」靠《飢餓》站起來

文／關韶文

「我難過的是放棄你放棄愛⋯」、「無所謂的是非⋯」、「一光年一千年⋯」這些膾炙人口的歌曲你不可能沒有聽過，「喬傑立」更是全台灣八年級生的集體回憶，即便被酸為「台灣土雞」，但5566曾締造的神話，絕對是一段不可抹滅的輝煌歷史。

「喬傑立」家族從《MVP情人》開始，一路締造了許多傳奇，包含《西街少年》、《格鬥天王》、這些偶像劇的成功，孫協志絕對功不可沒。同樣身為5566團長的他，帶領團體創造許多「神話歌曲」，各在許多華人地區寫下新歷史，孫協志談起這些回憶，自己都覺得很誇張！

▲▼孫協志。（圖／翻攝孫協志臉書）

▲孫協志靠外景節目《飢餓遊戲》東山再起。（圖／翻攝孫協志臉書）

孫協志以台語歌手身份出道，經歷退伍低潮，重回演藝圈，接下《在台灣的故是》主持棒，接著進入電視台演出偶像劇、組男子偶像團體發片，不僅成功由台語歌手轉型華語偶像，更在主持、戲劇等不同領域都開出了亮眼成績。

「喬傑立神話」數不完，最紅時還曾搭乘直升機跑北、中、南簽唱會，也曾在菲律賓接受總統級的待遇，專屬警車開道趕開唱；更曾在新加坡商場簽到打烊，根據工作人員計算，當地新加坡民眾，平均每三戶就有一張5566的專輯，想起這些輝煌，孫協志笑說，「幸好年輕時期滿努力工作，因為我知道不論用多少精神，不一定會有收穫，但先決條件還是要很努力！」

▲▼孫協志 王仁甫 許孟哲5566演唱會售票記者會。（圖／記者張一中攝）

▲▼5566過去寫下不少輝煌紀錄。（圖／記者張一中攝）

▲▼孫協志 王仁甫 許孟哲5566演唱會售票記者會。（圖／記者張一中攝）

可惜好景不常，結束了喬傑立家族的風光，孫協志結了婚、開了公司，當起老闆培訓女團，無奈幾次都失敗，甚至讓他欠下不少負債，最後讓他存款歸零。他無奈表示，「這段時間工作不順遂，婚姻也沒有很順利，直到《飢餓遊戲》出現了。」

回想當時收到《飢餓遊戲》邀約，孫協志聽到搭擋是王仁甫、許孟哲立刻，他立刻一口答應，「因為可以再次並肩作戰，是一件很快樂的事情，雖然相對收視壓力也大，但我們三個人還是5566，我們要回到週日收視戰場了！」孫協志抱著背水一戰的心情，回到綜藝戰場，「我知道如果這次掛了，可能就永遠都掛了。」

▲▼孫協志專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼孫協志分享低潮時期的心路歷程。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼孫協志專訪。（圖／記者黃克翔攝）

有別於過去到《少年特攻隊》，孫協志、王仁甫、許孟哲再次合體接下《飢餓遊戲》主持棒，以「飢餓」作為主軸闖關，一開播孫協志就告訴製作人，「我覺得這樣的結構一定會中，要堅持不能隨便換型態，不要因為幾集收視不好就放棄。」果然，開播不到一個月，立刻開出漂亮成績單。

被問到會不會擔心和招牌外景《綜藝玩很大》拿來做比較，孫協志笑說，「其實都是中視的啦！而且一個星期六播，我們補星期天的缺。」雖然話是這樣說，但其實週日《飢餓》時間正對打著《玩很大》三立重播，依舊暗自較勁，孫協志笑說，「可以跟前輩競爭也是很開心的事情。」

▲▼孫協志專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼孫協志發行個人音樂EP。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼孫協志專訪。（圖／記者黃克翔攝）

孫協志將自己的演藝生涯比喻成好幾個山坡，曾嚐過巔峰的甜美果實，也曾在低谷苦無機會，正因如此，孫協志更把握每一個機會，讓自己更好，而現在的他，正在努力重新在爬一座山。

站穩主持腳步後，孫協志拿起麥克風，開始收復他的歌唱失土，不僅推出個人音樂EP《守候，一光年》，還將合體5566登上台北小巨蛋開唱，他笑說，「一開始我其實是拒絕演出的，但因為仁甫希望可以站上小巨蛋，而我身為團體一直都很尊重大家意見，只要大家OK，我就OK！」

被問到有什麼想和歌迷說的話，他眼神裡充滿感謝。「我不是一個特別有才華的人，我也沒有長得特別高，我只知道我一直以來都很努力，只是一個高雄上來打拚的平凡人，謝謝你們可以感受到我的用心，因為你們的支持給我很多能量，有你們的存在我很驕傲，希望我可以讓你們大聲說出『喜歡孫協志是一件很驕傲的事情。』」

出道邁入第25年的孫協志，開心的時候就笑，跌倒的時候就拍拍屁股再站起來，一點都沒有資深藝人的架子。比起許多爆紅歌手，孫協志謙虛有禮，甚至還喜歡素顏上鏡，展現最真實的自己，相信這也是孫協志不論經歷多少低潮，都能夠成功東山再起的真正原因。

●作者關韶文，《ETtoday星光雲》娛樂中心唱片線記者，不希望這個世界只剩下八卦、緋聞，不管上班到多晚都想寫自己想寫的，或許點閱不高，或許看的人不多，但是我不會放棄，如果你喜歡這篇文章，也歡迎到「關韶文粉絲專頁」和我聯繫。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄 editor@ettoday.net

 

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

推薦閱讀

炎亞綸：求學曾遭霸凌　尋求諮商師「用憂鬱藥半年」

寬宏老闆坐在台下看！　有感覺女團「我們有在做事」

八三夭跨年趕場出事！　座車「一聲巨響」團員全部嚇醒

五月天阿信找「開飛機的好友」同台合唱！解密機師多難考

怪獸要阿信：趕快打出來！　安靜1秒後「全場笑出來」

《誰先愛上他的》主題曲她唱的！　資深歌后「唱過40首」

炎亞綸高燒39.1度！　「在家吊2罐點滴」趕場又飛北京

獨家／3000五迷場外「縫隙看五月天」　舉藍色螢光棒跨年！

五迷舉手點「這首歌」　阿信傻眼：我要看魔鏡歌詞網！

艾怡良「床戲對戰」混血帥模！　害羞笑了：掏心掏肺

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

周杰倫夫妻為何「堅持不曝光小孩」？　昆凌曝光「2人共識」超有愛

台北車站驚見「大咖韓星」搭高鐵南下　路人一看爆RP：是河正宇！

熊熊忍男友偷吃6年　吵架隔天回家⋯小三躺在她床上

和閨蜜吃完飯「男友拒絕幫買單」！　安妮：我覺得好丟臉

「言承旭不想娶林志玲」　命理師沈嶸：妹有意郎無情

子瑜「絕對領域全露」拜年！　辣照「直逼腿根」掌鏡者曝光…網傻眼

娶23歲外配嫩妻「1個月就勇猛中獎」！　醫一句話揭綠光…50歲阿伯崩潰

獨家／泰國潑水節S2O確定7月來台！整場360度高壓噴水「濕身聽電音」

按摩胸部能變大？　正妹實測3步驟自搓1萬下「D罩杯真暴增」…驚人成果曝光

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」肉貼交疊健身…網瘋狂：男友力MAX

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

孫協志, 飢餓遊戲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 特／做自己的MVP！孫協志「失婚失業」靠《飢餓》站起來
  2. 孫安佐3人團隊身分曝光！　好友曝「他過得很樸實」揭私下面貌
  3. 睜開眼一看「木村拓哉在幫我洗頭」　女粉絲3歲夢想成真爆哭！
  4. 楊冪離婚後現身！頭壓超低「手裡緊抓這東西」　粉絲一看…心疼了
  5. SJ厲旭患A型流感「專輯延到隔年發」　銀赫現身應援
  6. 台灣歷史懸疑片《疑霧公堂》成本600萬　黃鐙輝剃光頭：一直想演大俠
  7. Red Velvet跨年擁抱獨缺Irene　Yeri上網求神手：把姐姐P上去
  8. 《一吻定情》預告曝光…王大陸4吻林允！　網傻眼：阿金怎麼穿直樹的衣服
  9. 猜猜是誰？《花甲》男星「全身塗滿金粉」1人分飾10角
  10. 42歲女星「自然產呼吸困難」哭喊：要老公　小丈夫守候⋯感動1.2億觀眾

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366