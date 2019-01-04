特／做自己的MVP！孫協志「失婚失業」靠《飢餓》站起來

文／關韶文

「我難過的是放棄你放棄愛⋯」、「無所謂的是非⋯」、「一光年一千年⋯」這些膾炙人口的歌曲你不可能沒有聽過，「喬傑立」更是全台灣八年級生的集體回憶，即便被酸為「台灣土雞」，但5566曾締造的神話，絕對是一段不可抹滅的輝煌歷史。

「喬傑立」家族從《MVP情人》開始，一路締造了許多傳奇，包含《西街少年》、《格鬥天王》、這些偶像劇的成功，孫協志絕對功不可沒。同樣身為5566團長的他，帶領團體創造許多「神話歌曲」，各在許多華人地區寫下新歷史，孫協志談起這些回憶，自己都覺得很誇張！

▲孫協志靠外景節目《飢餓遊戲》東山再起。（圖／翻攝孫協志臉書）

孫協志以台語歌手身份出道，經歷退伍低潮，重回演藝圈，接下《在台灣的故是》主持棒，接著進入電視台演出偶像劇、組男子偶像團體發片，不僅成功由台語歌手轉型華語偶像，更在主持、戲劇等不同領域都開出了亮眼成績。

「喬傑立神話」數不完，最紅時還曾搭乘直升機跑北、中、南簽唱會，也曾在菲律賓接受總統級的待遇，專屬警車開道趕開唱；更曾在新加坡商場簽到打烊，根據工作人員計算，當地新加坡民眾，平均每三戶就有一張5566的專輯，想起這些輝煌，孫協志笑說，「幸好年輕時期滿努力工作，因為我知道不論用多少精神，不一定會有收穫，但先決條件還是要很努力！」

▲▼5566過去寫下不少輝煌紀錄。（圖／記者張一中攝）

可惜好景不常，結束了喬傑立家族的風光，孫協志結了婚、開了公司，當起老闆培訓女團，無奈幾次都失敗，甚至讓他欠下不少負債，最後讓他存款歸零。他無奈表示，「這段時間工作不順遂，婚姻也沒有很順利，直到《飢餓遊戲》出現了。」

回想當時收到《飢餓遊戲》邀約，孫協志聽到搭擋是王仁甫、許孟哲立刻，他立刻一口答應，「因為可以再次並肩作戰，是一件很快樂的事情，雖然相對收視壓力也大，但我們三個人還是5566，我們要回到週日收視戰場了！」孫協志抱著背水一戰的心情，回到綜藝戰場，「我知道如果這次掛了，可能就永遠都掛了。」

▲▼孫協志分享低潮時期的心路歷程。（圖／記者黃克翔攝）

有別於過去到《少年特攻隊》，孫協志、王仁甫、許孟哲再次合體接下《飢餓遊戲》主持棒，以「飢餓」作為主軸闖關，一開播孫協志就告訴製作人，「我覺得這樣的結構一定會中，要堅持不能隨便換型態，不要因為幾集收視不好就放棄。」果然，開播不到一個月，立刻開出漂亮成績單。

被問到會不會擔心和招牌外景《綜藝玩很大》拿來做比較，孫協志笑說，「其實都是中視的啦！而且一個星期六播，我們補星期天的缺。」雖然話是這樣說，但其實週日《飢餓》時間正對打著《玩很大》三立重播，依舊暗自較勁，孫協志笑說，「可以跟前輩競爭也是很開心的事情。」

▲▼孫協志發行個人音樂EP。（圖／記者黃克翔攝）

孫協志將自己的演藝生涯比喻成好幾個山坡，曾嚐過巔峰的甜美果實，也曾在低谷苦無機會，正因如此，孫協志更把握每一個機會，讓自己更好，而現在的他，正在努力重新在爬一座山。

站穩主持腳步後，孫協志拿起麥克風，開始收復他的歌唱失土，不僅推出個人音樂EP《守候，一光年》，還將合體5566登上台北小巨蛋開唱，他笑說，「一開始我其實是拒絕演出的，但因為仁甫希望可以站上小巨蛋，而我身為團體一直都很尊重大家意見，只要大家OK，我就OK！」

被問到有什麼想和歌迷說的話，他眼神裡充滿感謝。「我不是一個特別有才華的人，我也沒有長得特別高，我只知道我一直以來都很努力，只是一個高雄上來打拚的平凡人，謝謝你們可以感受到我的用心，因為你們的支持給我很多能量，有你們的存在我很驕傲，希望我可以讓你們大聲說出『喜歡孫協志是一件很驕傲的事情。』」

出道邁入第25年的孫協志，開心的時候就笑，跌倒的時候就拍拍屁股再站起來，一點都沒有資深藝人的架子。比起許多爆紅歌手，孫協志謙虛有禮，甚至還喜歡素顏上鏡，展現最真實的自己，相信這也是孫協志不論經歷多少低潮，都能夠成功東山再起的真正原因。