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五月天首場開場嘉賓！　「26場、19城市」唱到最後一天

記者關韶文／台北報導

歌手家家5日下午現身台中洲際棒球場外的「奇幻漂流舞台」打卡上班，在這兩年多來，跟著五月天唱過《人生無限公司》26場、走訪19個城市，在最後一站的台中更沒有缺席，帶著自己的新歌《擁抱》暖心開唱！

2017年2月正式發行專輯《還是想念》，同年3月18日家家就趕上在師兄五月天《人生無限公司》巡迴演唱會首場「打卡上班」，成為這122場次「天字第一號」開場嘉賓。有始有終，在巡演最後一站「台中洲際棒球場」家家也沒有缺席，帶著更有自信的自己，走完這歷時兩年多的旅程。

▲▼家家。（圖／相信音樂提供）

▲▼家家台中打卡上班。（圖／相信音樂提供）

▲▼家家。（圖／相信音樂提供）

有別於前幾日站在2.5萬人前演出，這回是更近距離的小舞台，家家極具穿透力的歌聲，也帶領著歌迷一起隨著音樂律動。呼應歌曲《擁抱》，家家除了與現場歌迷擁抱，也直接點名台下一對觀眾，為彼此送上愛的擁抱。不只是新年祝福，更是鼓勵大家勇敢說出對身邊親朋好友們的愛。

▲▼家家。（圖／相信音樂提供）

▲▼家家邀請男男情侶上台擁抱。（圖／相信音樂提供）

▲▼家家。（圖／相信音樂提供）

當然不只可以「擁抱」他人，更要「擁抱」自己。《擁抱》另一層含義是充滿希望的「自我和解之歌」，帶出即便是在一段互相傷害、束縛的關係中，若是能給自己一個擁抱，先愛上自己，才能再次發現每一種愛的可能。家家也要全場歌迷：「伸出你的雙手，給自己一個擁抱。」

聖誕夜首唱後，雖然家家依舊在聲音上完美演出，但身旁工作人員也鼓勵她「或許可以多點女人味」，這句話其實也是突破了家家的心房，如今變得更有自信的她，之後在演出時也加入了更多嫵媚的動作和眼神，反而讓不少歌迷驚嘆：「感覺看到了更進化的『家家2.0』！」正當家家邀約粉絲上台擁抱時，選到了一對「男男情侶」，讓場面格外溫馨。

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五月天, 家家, 相信音樂新聞

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