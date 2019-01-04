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五月天合唱完幫催婚！　羅志祥神回「我手長了很多繭」

記者關韶文／台北報導

「華人第一天團」五月天LIFE《人生無限公司》演唱會無限放大最終版演唱會， 4日晚間在台中繼續加班，來到第八場，五月天特別邀請羅志祥擔任嘉賓，合唱《撐腰＋傷心的人別聽慢歌》掀起演唱會高潮，兩組藝人的聊天過程更是逗樂萬名觀眾。

▲▼五月天,羅志祥。（圖／相信音樂提供）

▲▼羅志祥擔任五月天嘉賓。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天,羅志祥。（圖／相信音樂提供）

舞台背後寫著大大的「MAYDAY SHOW」，羅志祥驚喜登台，與五月天合唱《撐腰＋傷心的人別聽慢歌》。日前吳宗憲擔任嘉賓時，大聊「洗衣機」黃色笑話，這次輪到羅志祥也不甘示弱，「有一對夫妻結婚前沒發生關係，結婚當晚老公想說交往八年應該來一下，前戲做很足，準備脫衣服，沒想到老婆說不要，指著胸部說，『人家這邊跟嬰兒一樣大。老公一看真的和嬰兒一樣大。』」

接著，「老婆幫老公脫褲子，老公也說不要，他說：『我下面也和嬰兒一樣大』，一脫，老婆昏倒。」小豬比著下面說：「他這裡和『嬰兒』一樣大。」

▲▼五月天,羅志祥。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天台中開唱。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天,羅志祥。（圖／相信音樂提供）

五月天和羅志祥話匣子一開，瑪莎直接在台上催婚羅志祥，「主任，加油，不要再手洗了。」小豬竟幽默回應，「我手長了很多繭。」逗得觀眾笑聲連連，最後，小豬、五月天加碼演出《志明與春嬌》。

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