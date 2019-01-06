五月天：過了今天再也沒有演唱會！　「不要留下遺憾」

記者關韶文／台中報導

「華人第一天團」五月天LIFE《人生無限公司》演唱會，歷經644天，飛越13萬7千公里，繞行地球 3.5圈，6日晚間在台中展開最終場。五月天一開始一連演唱多首經典快歌，掀起演唱會高潮，接著輪流發表談話，現場離情依依。

五月天一連演唱多首歌曲《派對動物》、《OAOA》、《入陣曲》、《你不是真正的快樂》等歌曲，阿信接著和台下2.5萬粉絲打招呼，「我們是五月天，歡迎大家來到五月天的人生無限公司，今天晚上是最後一次說這句話了。」

▲▼五月天《人生無限公司》最終場登場。（圖／相信音樂提供）

接著換石頭和粉絲道晚安，因為太捨不得，又連說了兩次大家晚安，「今天真的非常開心，不知道有多麽興奮，耳機的音量比平常還要多撥了兩格，現在聽到樂器和你們的聲音，都比平常還要大聲。」瑪莎則說，「台中晚安！！今天很特別，但是話不要說太多，因為準備的歌有點多，所以今天晚上的加班，就是真正的加班。今天真的不一樣，五月天沒有離開舞台，你們都不可以離開現場。」

團長怪獸表示今晚絕對不要留下遺憾，「台中的朋友們，大家晚安，過了今天以後就再也沒有演唱會了，不想要明天起床的時候，覺得昨天可以怎樣怎樣，今天是一個不適合留下遺憾的夜晚，是不是讓我們拿出最後的力氣，加班到最後！」

而冠佑一打完招呼，擔任鼓手的阿信立刻下音樂，由冠佑帶來一首《製造浪漫》，「這場演唱會應該叫做一石二鳥、一箭雙鵰，我的意思是說，把歌單裡面有的唱完、沒有的都唱完。」阿信現場拱怪獸、冠佑講笑話，逗樂全場粉絲，接著演唱《笑忘歌》。五月天台中巡演劃下句點，帶來5億台中市觀光財，讓旅店、食品廠商笑得合不攏嘴，更有店家狂送上百盒太陽餅給五月天，表達感謝之意。