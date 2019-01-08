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孔曉振頂零下20度酷寒　赤腳仆街「連卡3天痰」

記者蕭采薇／綜合報導

「韓劇女王」的孔曉振在最新主演電影《鎖命危機》當中，飾演引領電影發展的女主角「京敏」。她在全片有將近99%的露臉戲分，而要呈現角色獨自想辦法活下去的狀況，比起在攝影棚，導演反而把大部分場景都拉到人煙稀少的空蕩社區拍攝，讓她必須在零下17度、體感溫度零下20度的酷寒當中，赤腳拍攝奔跑摔倒的動作場面，酷寒更讓她全身肌肉凍僵。

▲▼《鎖命危機》孔曉振必須對抗戶外體感零下20度酷寒。（圖／采昌提供）

▲《鎖命危機》成為孔曉振至今最賣座電影。（圖／采昌提供）

不過為了生動表現出角色想脫離陌生人的威脅，孔曉振還親自拿起攝影機跑了好幾次，成功拍下以主角視線為主觀的鏡頭，以無比的熱情展現演出鬥志。她苦笑表示：「我已經到了身體一冷就會有痰的年紀，在寒冬拍戲讓我連續三天卡痰，實在是很辛苦。」孔曉振更進一步補充：「之前總是在寒冬中拍片，也讓我想著以後不要再演冬天拍攝的電影了，結果想著想著，還是又接拍了《鎖命危機》。」

▲▼《鎖命危機》孔曉振必須對抗戶外體感零下20度酷寒。（圖／采昌提供）

▲《鎖命危機》孔曉振必須對抗戶外體感零下20度酷寒。（圖／采昌提供）

此外，本片不但讓演員與工作人員飽受酷寒之苦，就連攝影設備都宣告「罷工」。原來因為長期暴露在嚴寒之中拍攝，攝影機竟然因此凍結，演員與工作人員只好輪流抱著攝影機，讓機器透過體溫「取暖」使之融化，這也讓工作人員苦笑：「拍攝期間，還要優先確認攝影機的身心狀態。」

▲▼《鎖命危機》孔曉振必須對抗戶外體感零下20度酷寒。（圖／采昌提供）

▲孔曉振透露現在床底下都塞滿箱子。（圖／采昌提供）

《鎖命危機》不止因為酷寒讓孔曉振備受生理煎熬，就連心理都產生陰影。尤其她本人表示不愛看恐怖驚悚電影，但由於本片透過「床底有人」傳遞毛骨悚然的恐怖感，導致她拍完本片後產生「後遺症」。她在受訪時透露自家房間現況：「讀劇本的時候，總感覺床底下特別讓人不安，想著如果往床下看，該不會跟什麼人對到眼吧。明知道不會有這樣子的事情，但還是會打從內心產生恐怖感。結果我在自己床底下塞滿行李和箱子，這樣誰都進不來。」

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