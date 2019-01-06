鐘鉉「離開一年」遺作得獎了　泰民忍淚上台：請大家永遠記住他

記者蕭采薇／綜合報導

南韓第33屆金唱片大賞專輯部門頒獎典禮6日舉行，前年12月因不敵憂鬱症離世的SHINee主唱鐘鉉，遺作《Poet | Artist》獲得本賞。鐘鉉情如兄弟的SHINee成員珉豪、泰民代替他上台領獎，倍受鐘鉉疼愛的泰民，雖然極力想控制表情，但聲音仍忍不住哽咽。

▲鐘鉉離世一年多遺作得獎，SHINee泰民、珉豪代為領獎。（圖／翻攝自JTBC）

金唱片大賞專輯部門，6日頒發專輯本賞識，頒獎人一次喊出SEVENTEEN和鐘鉉的名字，令現場爆出尖叫聲。SHINee成員珉豪、泰民並未坐在藝人席，但兩人身穿黑色西裝，表情嚴肅的上台為鐘鉉領獎。

▲鐘鉉離世一年多遺作得獎，SHINee泰民、珉豪代為領獎。（圖／翻攝自JTBC）

珉豪表示，很榮幸能為鐘鉉領這個獎，老么泰民則拿著玫瑰花，看得出極力想控制表情但眼神還是留露出悲傷，哽咽地表示：「到現在為止比誰都熱愛舞台和音樂的鐘鉉哥，希望大家永遠記住他， 還有他的舞台和音樂。」典禮更播出鐘鉉生前開心練團、歌唱，以及最後的演唱會影片，令人鼻酸。

▲SHINee泰民代鐘鉉上台領獎時哽咽。（圖／翻攝自JTBC）



▲鐘鉉離世一年多遺作得獎，典禮播放他生前畫面。（圖／翻攝自JTBC）



▲鐘鉉離世一年多遺作得獎，典禮播放他生前畫面。（圖／翻攝自JTBC）

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