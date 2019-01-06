ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鐘鉉「離開一年」遺作得獎了　泰民忍淚上台：請大家永遠記住他

記者蕭采薇／綜合報導

南韓第33屆金唱片大賞專輯部門頒獎典禮6日舉行，前年12月因不敵憂鬱症離世的SHINee主唱鐘鉉，遺作《Poet | Artist》獲得本賞。鐘鉉情如兄弟的SHINee成員珉豪、泰民代替他上台領獎，倍受鐘鉉疼愛的泰民，雖然極力想控制表情，但聲音仍忍不住哽咽。

▲▼鐘鉉得獎，SHINee泰民、珉豪代為領獎。（圖／翻攝自JTBC）

▲鐘鉉離世一年多遺作得獎，SHINee泰民、珉豪代為領獎。（圖／翻攝自JTBC）

金唱片大賞專輯部門，6日頒發專輯本賞識，頒獎人一次喊出SEVENTEEN和鐘鉉的名字，令現場爆出尖叫聲。SHINee成員珉豪、泰民並未坐在藝人席，但兩人身穿黑色西裝，表情嚴肅的上台為鐘鉉領獎。

▲▼鐘鉉得獎，SHINee泰民、珉豪代為領獎。（圖／翻攝自JTBC）

▲鐘鉉離世一年多遺作得獎，SHINee泰民、珉豪代為領獎。（圖／翻攝自JTBC）

珉豪表示，很榮幸能為鐘鉉領這個獎，老么泰民則拿著玫瑰花，看得出極力想控制表情但眼神還是留露出悲傷，哽咽地表示：「到現在為止比誰都熱愛舞台和音樂的鐘鉉哥，希望大家永遠記住他， 還有他的舞台和音樂。」典禮更播出鐘鉉生前開心練團、歌唱，以及最後的演唱會影片，令人鼻酸。

▲▼鐘鉉得獎，SHINee泰民、珉豪代為領獎。（圖／翻攝自JTBC）

▲SHINee泰民代鐘鉉上台領獎時哽咽。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼鐘鉉得獎，SHINee泰民、珉豪代為領獎。（圖／翻攝自JTBC）

▲鐘鉉離世一年多遺作得獎，典禮播放他生前畫面。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼鐘鉉得獎，SHINee泰民、珉豪代為領獎。（圖／翻攝自JTBC）

▲鐘鉉離世一年多遺作得獎，典禮播放他生前畫面。（圖／翻攝自JTBC）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

女星偷吃閨蜜男友死不認　姚蜜翻「關鍵影片」：保險套少1個

推薦閱讀

上萬網友請願：廢除D社！　鐵粉睡前笑「科科要爆誰」起床後崩潰

Ren緊握聽障粉絲「謝謝妳鼓起勇氣」　溫暖留言⋯路人看了也淚崩

防彈V紅毯走一半蹲下撿垃圾　轉身「放送事故」直接撞上SUGA

42歲女星「自然產呼吸困難」哭喊：要老公　小丈夫守候⋯感動1.2億觀眾

台北車站驚見「大咖韓星」搭高鐵南下　路人一看爆RP：是河正宇！

Red Velvet跨年擁抱獨缺Irene　Yeri上網求神手：把姐姐P上去

黃旼炫睽違一年半「更新IG」粉崩潰　姜丹尼爾一天破120萬追蹤

Wanna One合約到期第一天　朴志訓「個人官咖開通」秒飆3萬粉

偶像為何不能公開戀愛？　JYP揭殘酷事實：我也很累！

SUHO、MINO熱舞原來是幫「KJ戀」掩護　網：單身大哥們辛苦了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲　柯奐如：我覺得自己好髒

Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！

娶了泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」…網瘋狂：超羨慕

理科太太未婚就懷孕！　媽媽、老公「第一反應」果然一家人

搭經濟艙睡死…隔壁郁方見她驚醒「馬上叫空姐」　暖舉被推爆：人也太好

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！　網放大「邪惡視角」：阿兵哥暴動了

「歷代網拍女模」幾乎都來了！　張甯兒、正方形「喝喜酒穿搭」激美

阿信「霸凌歌迷」：送妳回家！　女粉點播這2首..下秒嚇到泛淚

D社無法跟拍TWICE戀愛？　韓Youtuber揭開「多賢驚人天賦」

理科先生送「皰疹娃娃」沒人懂！　只有太太看出是「浪漫性暗示」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

SHINee, 鐘鉉, 溫流, 珉豪, Key, 泰民

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 老婆逛街「他全程負責哄寶寶」　余文樂貼心舉動曝光…網嘆：完美老公
  2. 女童猛盯咖啡廳「帥哥店員」　爸狂揮手「我在這裡…」慘被無視
  3. 昆凌頂大素顏逛夜市！　網看一驚「周杰倫視角」長這樣
  4. 高三歌迷「考進全國前1%」！　親手把成績單交給WINNER
  5. 子瑜「裙子缺一角」辣露絕對領域！　腿上15CM白皙蜜大腿見光
  6. 法蘭黛主唱脫團推新歌！合作知名詩人　柯家洋李友廷幫配唱
  7. 很兇！陳美鳳頂「光明燈」霸氣出場　紅禮服胸前一條線
  8. 鐘鉉「離開一年」遺作得獎了　泰民忍淚上台：請大家永遠記住他
  9. 鈕承澤學起來！李康生「床戲多做1件事」⋯波多野結衣讚：很有安全感
  10. Wanna One金唱片合體倒數唱這首！「我們約好了」逼哭粉絲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366