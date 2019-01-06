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防彈V紅毯走一半蹲下撿垃圾　轉身「放送事故」直接撞上SUGA

記者蕭采薇／綜合報導

南韓金唱片大賞專輯部門6日舉行，眾星先在下午登上紅毯，前一日「十缺一」的Wanna One當天終於以完全體現身。而同樣連兩日出席的防彈少年團（BTS），成員V走上紅毯時，疑似發現地上有掉落的東西，轉身拾起時與SUGA撞個正著。

▲▼金唱片紅毯－Wanna One、TWICE、BTS防彈少年團。（圖／翻攝自VLIVE）

▲金唱片大賞－專輯部門紅毯－防彈少年團。（圖／翻攝自VLIVE）

防彈少年團走上紅毯受訪區時，只持人才剛說完「小心樓梯」，最前方的V就疑似看到地上有掉落的小紙屑，於是直接轉身，卻和SUGA撞個正著。他撿起後放入大衣口袋，「走紅毯幫撿垃圾」的畫面也引起討論。成員SUGA則表示，今晚將帶來特別且從未公開過的舞台。

▲▼金唱片紅毯－Wanna One、TWICE、BTS防彈少年團。（圖／翻攝自VLIVE）

▲防彈少年團V蹲下撿東西，正好撞上SUGA。（圖／翻攝自VLIVE）

▲▼金唱片紅毯－Wanna One、TWICE、BTS防彈少年團。（圖／翻攝自VLIVE）

▲防彈少年團V。（圖／翻攝自VLIVE）

前一日因成員河成雲赴學校考試而「十缺一」的Wanna One，當天終於以完全體現身。11名成員聚在一起，被問到新年願望時，即便他們已經合約到期並將在1月24日正式解散，但團員們還是說道：「Wanna One加油！」團魂滿滿。此外，包括IZ*ONE、TWICE、MONSTA X和NU'EST W等歌手，也都參加了當日典禮。

▲▼金唱片紅毯－Wanna One、TWICE、BTS防彈少年團。（圖／翻攝自VLIVE）

▲金唱片大賞－專輯部門紅毯－Wanna One全體出席。（圖／翻攝自VLIVE）

▲▼金唱片紅毯－Wanna One、TWICE、BTS防彈少年團。（圖／翻攝自VLIVE）

▲Wanna One河成雲。（圖／翻攝自VLIVE）

▲▼金唱片紅毯－Wanna One、TWICE、BTS防彈少年團。（圖／翻攝自VLIVE）

▲金唱片大賞－專輯部門紅毯－TWICE。（圖／翻攝自VLIVE）

▲▼金唱片紅毯－Wanna One、TWICE、BTS防彈少年團。（圖／翻攝自VLIVE）

▲金唱片大賞－專輯部門紅毯－IZ*ONE。（圖／翻攝自VLIVE）

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