Red Velvet跨年擁抱獨缺Irene　Yeri上網求神手：把姐姐P上去

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女團Red Velvet甜美外表和舞台魅力圈粉無數，已是現今KPOP當紅女團之一。她們受邀參加跨年夜的《MBC歌謠大祭典》演出，在新年來臨那一刻彼此擁抱慶祝。不過隊長Irene當晚因為有其他行程不得不缺席倒數時刻，成員Yeri便在IG上徵求神手，把Irene給P上去。

▲Red Velvet跨年擁抱少了Irene，Yeri求網友幫忙P圖。（圖／翻攝自Red Velvet IG）

在跨年夜舉辦的《MBC歌謠大祭典》，最後Ending時所有藝人聚集在台上，彼此擁抱慶祝新年。不過Red Velvet的隊長Irene因為有其他行程必須先離開，剩下的四位成員瑟琪、Yeri、Joy和Wendy一起擁抱著跨年，畫面非常溫馨。

▲Red Velvet五名成員感情好。（圖／翻攝自Red Velvet IG）

▲Red Velvet隊長Irene因行程缺席跨年倒數。（圖／翻攝自Red Velvet IG）

不過少了一人，終究是有點遺憾。之後老么Yeri在官方instagram上公開了四人擁抱的照片，並寫下：「希望有神手luv（粉絲暱稱）把柱現姐姐（Yeri本名）P上去。」歌迷們也完成她的願望，瘋狂上傳各種P圖，其中也不乏搞笑之作，也讓成員們在IG限時動態回應道：「看得非常開心，不愧是ReVeluv（粉絲名稱），怎麼如此討人喜愛。」

▲Red Velvet粉絲上傳各種Irene搞笑P圖。（圖／翻攝自韓網）

▲Red Velvet粉絲上傳各種Irene搞笑P圖。（圖／翻攝自韓網）



▲Red Velvet粉絲上傳各種Irene搞笑P圖。（圖／翻攝自韓網）

▲Red Velvet粉絲上傳各種Irene搞笑P圖。（圖／翻攝自韓網）