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42歲女星「自然產呼吸困難」哭喊：要老公　小丈夫守候⋯感動1.2億觀眾

記者蕭采薇／綜合報導

南韓42歲女星咸素媛嫁給小她18歲的大陸「高富帥小鮮肉」網紅陳華，即使已經是高齡產婦，但兩人幸運地透過自然懷孕有了愛的結晶，土豪婆婆甚至花大錢請名醫看照。上月18日兩人的第一個孩子誕生，生產過程透過節目公開，讓許多網友非常感動。

▲▼南韓女星咸素媛生產困難，老公陳華在一旁陪伴。（圖／翻攝自秒拍）

▲南韓女星咸素媛生產時，突然呼吸困難。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼南韓女星咸素媛生產困難，老公陳華在一旁陪伴。（圖／翻攝自秒拍）

▲南韓女星咸素媛生產時，突然呼吸困難。（圖／翻攝自秒拍）

由於咸素媛是高齡產婦，生產中發生了很多艱難的狀況，令人十分揪心，當天過程也透過節目《妻子的味道》公開。咸素媛先是呼吸困難，被醫生戴上氧氣罩，但情況並沒有舒緩，她露出痛苦的表情說：「請幫我叫老公進來。」

▲▼南韓女星咸素媛生產困難，老公陳華在一旁陪伴。（圖／翻攝自秒拍）

▲南韓女星咸素媛生產時呼吸困難，哭喊著要見老公。（圖／翻攝自秒拍）

比咸素媛小18歲的中國籍老公陳華，以及兩人的媽媽都在外頭等候，25歲的陳華在外頭焦急等待，聽到護理人員呼喚自己，立刻衝到產房內。陳華入內陪伴後，全程輕聲細語安撫妻子，不停輕聲細語說道：「別怕，別怕，老公在旁邊。」最後嬰兒哭聲傳出時，更讓觀眾都流下了眼淚。

▲▼南韓女星咸素媛生產困難，老公陳華在一旁陪伴。（圖／翻攝自秒拍）

▲小咸素媛18歲的丈夫陳華，在產房外非常焦急。（圖／翻攝自秒拍）

這段畫面公開後，也成為了網路上熱門話題。不少人都說：「本來對這對好感度不高，總覺得兩人很像炒作。但是看完這段畫面也感動了，媽媽很辛苦，丈夫也非常溫柔。」紛紛為咸素媛和陳華兩人加油，微博話題已超過1.2億網友閱讀。

▲▼南韓女星咸素媛生產困難，老公陳華在一旁陪伴。（圖／翻攝自秒拍）

▲咸素媛的丈夫陳華進到產房內陪伴，全程溫柔安撫太太。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼南韓女星咸素媛生產困難，老公陳華在一旁陪伴。（圖／翻攝自秒拍）

▲咸素媛的丈夫陳華進到產房內陪伴，全程溫柔安撫太太。（圖／翻攝自秒拍）

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