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許瑋甯爆懷孕隔1個月「首度亮出肚皮」！　腹部真實樣貌驚呆網

記者劉宜庭／綜合報導

許瑋甯與攝影師男友劉又年穩定交往中，未料，兩人日前遭爆選在2018年12月15日赴內湖區戶政事務所互許終生、赴摩洛哥度蜜月，甚至傳出疑似懷孕3個月，諸多謠言傳出當下，就已遭經紀人否認。如今事隔1個月，她透過IG曬出露出肚皮的照片，再一次用行動粉碎懷孕傳聞，引發討論。

▲許瑋甯爆懷孕隔月「首亮出肚皮」。（圖／翻攝自許瑋甯Instagram）

▲許瑋甯爆懷孕隔月「首亮出肚皮」。（圖／翻攝自許瑋甯Instagram）

▲許瑋甯日前被爆料閃婚，消息隨即遭經記人出面否認。（圖／翻攝自許瑋甯Instagram）

許瑋甯7日下午透過Instagram發文，曬出長期以來，努力運動鍛鍊的成果，除了形容自己是「小筋肉人」，她也開玩笑喊，「老闆來一碗半筋半肉。」畫面中，她穿著短版運動內衣，露出平坦且結實的腹部，超明顯的腹肌，不但讓人驚艷不已，同時也一舉粉碎了先前的懷孕傳聞，不少粉絲看了也驚呆狂喊，「帥呆了」、「這太厲害了」、「這也太不科學了」、「好猛的腹肌」，意外掀起一陣熱議。

▲許瑋甯爆懷孕隔月「首亮出肚皮」。（圖／翻攝自許瑋甯Instagram）

▲許瑋甯爆懷孕隔月「首亮出肚皮」。（圖／翻攝自許瑋甯Instagram）

▲許瑋甯爆懷孕隔月「首亮出肚皮」。（圖／翻攝自許瑋甯Instagram）

▲許瑋甯露出平坦又結實的腹部，用行動粉碎懷孕傳聞。（圖／翻攝自許瑋甯Instagram）

事實上，許瑋甯曾透露，和男友劉又年認識超過10多年，直到2017年因為工作碰面，再度聯絡上。至於是誰先主動追求？她說：「就是像朋友一樣的聊天，我覺得是很自然的。」她也說，對方是圈外人，嬌羞但霸氣地表示，「我要保護他。」雖然低調不透露太多戀情細節，但甜洩男方「是一個非常非常好的人，尊重女生的紳士。」

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