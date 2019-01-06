球球cos照「胸前一條線」超兇！　網大驚：原來妳這麼有料

記者劉宜庭／綜合報導

網紅球球外型甜美，曾和Jasper星培交往約2年，雙方前陣子宣布分手後，她日前也開始努力經營YouTube頻道，擄獲不少粉絲的心。她透過社群網站分享生活、工作點滴，近來Cosplay遊戲《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LoL）中的角色「阿離」，意外展現出傲人胸圍，讓不少網友驚嘆連連，引發討論。

▲球球外型甜美，深受大票網友喜愛。（圖／翻攝自球球臉書）

球球6日透過Instagram發文，曬出一張自拍美照，不忘詢問粉絲意見：「這樣有被魅惑到嗎？」畫面中，她戴著金色假髮，加上貓耳、特殊服裝，整個人扮成《英雄聯盟》中的角色「阿離」，引人注意的是，服裝超低胸設計，大方展現傲人胸圍，胸前長長一條事業線，也瞬間成為眾人關注焦點。

▲球球Cosplay遊戲《英雄聯盟》中的角色「阿離」。（圖／翻攝自球球臉書、《英雄聯盟》官網）



而在臉書PO文中，球球曬照時也寫道：「2019，我的脾氣跟我的胸一樣大。」此外，由於球球過去大多穿著T恤入鏡，這次罕見展露性感一面，吸引大票網友紛紛留言驚呼，「這大概是有史以來看到球球最福利的一次」、「原來球球這麼有料」、「哇，都不知道妳身材這麼好」、「球球很有料」、「太猛了」、「好兇」，在網路上意外掀起一陣熱議。