ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

球球cos照「胸前一條線」超兇！　網大驚：原來妳這麼有料

記者劉宜庭／綜合報導

網紅球球外型甜美，曾和Jasper星培交往約2年，雙方前陣子宣布分手後，她日前也開始努力經營YouTube頻道，擄獲不少粉絲的心。她透過社群網站分享生活、工作點滴，近來Cosplay遊戲《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LoL）中的角色「阿離」，意外展現出傲人胸圍，讓不少網友驚嘆連連，引發討論。

▲球球曝婚紗照：跨年想跟男友一起過。（圖／翻攝自Facebook／Mika球球）

▲球球外型甜美，深受大票網友喜愛。（圖／翻攝自球球臉書）

球球6日透過Instagram發文，曬出一張自拍美照，不忘詢問粉絲意見：「這樣有被魅惑到嗎？」畫面中，她戴著金色假髮，加上貓耳、特殊服裝，整個人扮成《英雄聯盟》中的角色「阿離」，引人注意的是，服裝超低胸設計，大方展現傲人胸圍，胸前長長一條事業線，也瞬間成為眾人關注焦點。

▲球球Cosplay遊戲《英雄聯盟》中的角色「阿離」。（圖／翻攝自球球臉書）

▲球球Cosplay遊戲《英雄聯盟》中的角色「阿離」。（圖／翻攝自《英雄聯盟》官網）

▲球球Cosplay遊戲《英雄聯盟》中的角色「阿離」。（圖／翻攝自球球臉書、《英雄聯盟》官網）

而在臉書PO文中，球球曬照時也寫道：「2019，我的脾氣跟我的胸一樣大。」此外，由於球球過去大多穿著T恤入鏡，這次罕見展露性感一面，吸引大票網友紛紛留言驚呼，「這大概是有史以來看到球球最福利的一次」、「原來球球這麼有料」、「哇，都不知道妳身材這麼好」、「球球很有料」、「太猛了」、「好兇」，在網路上意外掀起一陣熱議。

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

推薦閱讀

翻出17年前「絕版瞎趴神機」！　大元「小粉紅」狂勾回憶…網：時代眼淚

小S外套脫落「裡面穿這樣」！　高清照特寫…網服了：只有妳能駕馭

黃子韜遭狗咬傷出血！　PO文嘆「好累」粉絲超心疼

女童猛盯咖啡廳「帥哥店員」　爸狂揮手「我在這裡…」慘被無視

伊萊妹撞頭緊急送醫　媽淚流滿面：害怕她有腦震盪

1歲Romeo抽高「厭世臉」神複製周杰倫！　跑車照撩妹…基因太強大

家寧瀏海剪短了！　Andy親自操刀「結果出爐」：很《還珠》的感覺

孫協志接送小14歲《黑澀會》女星！　離婚4年爆曖昧情…他出面回應

周慧敏結婚10周年曬照放閃！　倪震「憔悴暴瘦」網驚認不出

搭經濟艙睡死…隔壁郁方見她驚醒「馬上叫空姐」　暖舉被推爆：人也太好

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

士杰女兒「二度燙傷」送急診　五月天阿信對他發飆：滾！

Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！

五月天：過了今天再也沒有演唱會！　「不要留下遺憾」

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲　柯奐如：我覺得自己好髒

獨家／鈕承澤握有「柯奐如露Ｘ影片」拒刪除！　黑道出面嚇到軟掉

五迷點梁靜茹《勇氣》瑪莎尷尬了！　阿信「直接清唱」

又有宮鬥戲！《如懿傳》團隊再推新作　主角雍正帝爆找「台灣男神」

他《吐槽》砲火太猛「張藝興臉沉」全播出！　網一看：真的生氣了

防彈少年團也中招！金唱片「放送事故」忘關麥　後台對話全流出

子瑜「裙子缺一角」辣露絕對領域！　腿上15CM白皙蜜大腿見光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

球球, 星培, 英雄聯盟, 阿離

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 雷／「你們全是人渣！」　日劇《3年A班》怪體操吸睛…老師XX學生日網炸裂
  2. 球球cos照「胸前一條線」超兇！　網大驚：原來妳這麼有料
  3. 雷／首集就灑糖！禾浩辰1200萬「綁架」安心亞　網喊：在一起！
  4. 「90秒戲拍5小時」王偉忠摔門　郭子乾哽咽：他一直給機會
  5. 梁靜茹還沒唱就哭了！《寒單》主題曲催淚：珍惜愛你的人
  6. 擺盤打賞！蔡明亮新店捷運站外開唱　3小時收到79817元
  7. 放火宣布「真的剃光頭」！　4個月前立毒誓…成果公開了
  8. 小甜甜34F尬2女神！羞喊「事業線長到手機拍不滿」
  9. 他《吐槽》砲火太猛「張藝興臉沉」全播出！　網一看：真的生氣了
  10. 士杰女兒「二度燙傷」送急診　五月天阿信對他發飆：滾！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366