柯奐如被鈕承澤逼上床　忍11年才哭著說實話：我想活下去

記者楊蕎綺／綜合報導

導演鈕承澤被爆性侵《跑馬》工作人員，也被挖出2007年讓柯奐如全裸拍了5小時床戲，留下揮之不去的陰影。柯奐如忍了11年，日前決定打破沉默、正視傷口，但引來部分網友疑問：「為什麼11年前不說，現在才說？」她坦承自己在PO文發佈後其實偷偷哭了，「因為這些年來，我想要努力的活下去。」

▲鈕承澤爆出性侵同時，11年前要柯奐如合拍全裸床戲的事件也再度被起底。（圖／記者湯興漢攝）

柯奐如知道網友會提出「為何現在才說？」這問題，是認為「如果早一點說，就會少一個受害者」，她選擇用自身經歷回覆，希望該網友也能理解，「答案就是，因為這些年來，我想要努力的活下去。」這11年來，她努力不讓自己回想起當時的場景和感受，「我想要有跟一般人一樣，平靜的生活，我也想要擁有，一般人擁有的幸福。」

鈕承澤在2007年拍攝了第一支長片《情非得已之生存之道》，在導演的同時，自己也演出柯奐如男友，並且拍攝了一場床戲，當時有消息爆料，女方一直到當天才被他以「藝術犧牲」為由要求全裸上陣，前後共拍了5小時，消息曝光後，鈕承澤喊冤，表示這場床戲是有道理的，當下也跟柯奐如本人討論過內容，得到對方同意，「我沒有覺得她看起來不高興啊！」

▲柯奐如坦承自己的傷口11年來都沒有完全痊癒。（圖／翻攝自柯奐如臉書）



柯奐如在30日的貼文上表示，雖然拍攝前男方的確有先道歉，「但緊接而來的卻是厲聲斥責、一連串的不理性的字眼問候」，她沒有機會好好表達自己的感受，也當然沒能讓對方真正知道，自己真的受傷了，「那時僅能做的，就是讓自己努力地爬起來，不放棄表演罷了。」

幸好後來接拍短片《夏午》，導演、劇組和同劇演員對柯奐如極為尊重，讓她跨過心中的坎、順利完成床戲，現在她終於理解：「自己的心，比完成工作還重要。熱情應該是遇到會珍惜你的付出的團隊時，再給予的。」也更懂得怎麼對不舒服的狀況說「不」。

▲柯奐如受訪後陷入嚴重低潮。（圖／翻攝自柯奐如臉書）



至於為何最近又重提此事，是因為鈕承澤事件爆發後，柯奐如也意外接到許多關切電話，她以為已經能面對這一切，於是接受訪問，但在過程中她被問到床戲細節時，心跳加快、呼吸變的沉重，她才驚覺傷口一直在那裡，被觸碰了還是會痛，而當時硬著頭皮回答的「沒有（被逼）全裸」，其實也只是自欺欺人的答案而已。

結束訪問後，柯奐如陷入無比的低潮，「生活無法專注、只能維持基本的吃，身邊一定要有朋友陪著，努力專注眼前必須吞下去的食物，哭，發抖、失神，無法入睡，醒來，再重複上述的事，每一天。」最後忍不住向一位女性閨蜜傾訴，幸好在對方的協助下，才獲得暫時安穩的力量。

【柯奐如臉書全文】

這是跟自己有關的療癒方式，我的目的，不在引起對立。

文長，慎入。

謝謝這幾天每一位朋友的閱讀、分享、留言。

每則留言，我都有仔細閱讀、感受。

不只在這的，甚至是媒體報導之下的每一則。

只要是在自己心理能力能承載的範圍內，

就以抽離自己、以一個觀察者的角度，

去瞭解人們怎麼看待這樣一件事。

我觀察到的是，當有網友有檢討聲音出現時，

例如印象最深的問題是『為什麼11年前不說，現在才說？』

發覺已有許多人有『不應該檢討被害者』的意識進行討論。

環境是有在進步的。

同時，我收到了許多素未謀面但慷慨給予溫暖的來信關心。

衷心感謝每一位。

其中包含了女人迷的創辦人張瑋軒小姐、總編柯采岑小姐、

陳潔晧先生。

非常感謝你們給予我的鼓勵。

如果有魔法，我希望將自己從大家這獲得的溫暖、能量，

傳送給那位「她」。

我也收到平日熟悉的朋友，

向我分享他們心裡深藏已久的祕密。

我為朋友曾經的經歷，感到難以形容的難受，

我非常珍惜你對我的信任，

這是我們之間的祕密。

我知道那對你有多不容易。

那篇文章超過了5萬的觸及率，看著數字，

其實我感到擔憂：這是否是我們成長中的共同經驗？

就像有位女性記者朋友說道：『在這個時代，一個女生（不止女生）要平安長大真的不容易。』

我想回覆前面提到的、那位網友的問題：

『為什麼11年前不說，現在才說？』

我有仔細讀完全部的討論，我理解你的憤怒下，

你的期盼是『如果早一點說，就會少一個受害者！』

我完全認同你的想法，完全理解你的憤怒，我在上篇文章發佈後，其實哭了，我檢討自己仍是晚了將近一個月。

如果我能用自身的經驗回答你，讓你有機會理解，

我很願意。我相信會有意義。

如果用很簡單的方式回覆，

那答案就是『因為這些年來，我想要努力的活下去。』

我想要努力跨過那件事不再回想，

我希望大家把注意力放在自己努力的作品上。

我想要有跟一般人一樣，平靜的生活，

我也想要擁有，一般人擁有的幸福…。

目前大家引用的、當時那篇時報週刊誇大的報導，實際上我們前去接受採訪時，那位記者已經有她個人的目的存在，她利用我的經驗，加油添醋渲染成了現在的樣子。

那篇報導對我及家人、對對方，都造成了嚴重的打擊。

在自己也是受害的情況下，儘管對方先是對拍攝時，對我造成的不適道了歉，但緊接而來的卻是厲聲斥責、一連串的不理性的字眼問候….

試問，在那之後，我又會有什麼力量、機會，再好好地去跟對方表達自己真正的感受呢？

讓對方有機會真正意識到，自己對他人造成的傷害呢？

很遺憾，完全沒有機會…

更不要說還有能量去做澄清了。

當時心裡的傷，只有一種感覺『誰會在乎我？大家都是對方的朋友，不會有人會相信一個小女生的感受的。不會有人相信的。』

那時僅能做的，就是讓自己努力地爬起來，不放棄表演罷了。

（是，當時認真想過是否就放棄了。）

之後我只能奮力地去學習，

僅一切的可能去瞭解，

別的演員遇到劇本中有床戲時是怎麼面對、準備的。

然後用自己學習到的，去判斷、和導演討論床戲的必要性，在充分溝通、內在感到安全的情況下，和導演、對手演員一起完成，不再恐懼。

（我想起那事件發生後緊接是何蔚庭導演的短片『夏午』的開拍。其中有一場關鍵的親密戲。

他理解我的創傷，冷靜和我討論：妳可以嗎？如果真的不行，沒有關係。我就換演員。

我思考了一夜，認為自己必須跨過去，不希望就此感到恐懼。

隔日回覆他，自已可以。

到開拍前，為避免讓我再次感到不適，我們都沒有排練過那場戲，到開拍的前一刻，我其實都沒有把握自己能夠做的到。

很神奇的事發生了，在導演喊Action後，我想是因為對手高英軒先生給予我的安心，和何蔚庭導演對我的充足信任，

我做到了！在將近二十多個工作人員面前。

當我完成的那刻、全場為我的克服鼓掌。

事後回想，何蔚庭導演真的在賭博，賭在我身上。

若我當時突然感到退縮，就可能造成作品的遺憾，

而我也對不起整個團隊人員先前所付出的努力。）

現在，我也學習到，在感到沒有安全感的情況下，說：『不。』

我想自己最大的改變，就是敢拒絕了，因為充分理解到，保護自已的熱情是多麼重要的事。在鏡頭前，在大眾前，每一個演員透過情境、打開、展示他們自己時，都是脆弱的、都是需要被珍惜、保護的。熱情是不會無限的，是容易被不信任、不珍惜、不保護給澆熄、殺死的，而殺死之後是需要花很大的力氣再喚醒的。我學到『自己的心，比完成工作還重要』。熱情應該是遇到會珍惜你的付出的團隊時，再給予的。

在這我想感謝合作過的李志薔導演、

謝光誠導演，他們的對演員的尊重、珍惜，

以及對手藍葦華先生、莊凱勛先生的專業、紳士。

和當時的團隊……

後來這些年走過的歷程，多次的、順利的工作結果，

都讓我真心感覺，內在的傷是真的癒合了，跨過去了，

一切都已經克服了。

那麼，『為什麼現在又說？』

12/5 正當我完成今年手上所有任務，心想自己終於能把腳步放慢，好好休息時，當晚11點多，就接到朋友急切的訊息『堅強一點！妳沒錯！』當時我還沒搞清楚是什麼事，訊息就一直進來，記者也來電關切。

在看過新聞，瞭解發生了什麼事後，心情很複雜，內心不想面對，嘆了口氣，覺得看來是無法休息，接下仍然必須處理『柯奐如』的事，而且還是和對方有關。（會這麼形容，是因為有天有朋友說：『誒、今天報上說你什麼什麼ㄟ。』我回：『…沒有啊…嗯，那我回家再看看報上的柯奐如發生了什麼事好了。』（符合了最近的一句話，越看新聞離真相越遠。所以有時會用人格解離般，面對、處理『柯奐如』的事。）

在和朋友商量過後，隔天中午，我就自己願意談的部份，就當時的報導、就文字的部份做了更正：回覆當時的床戲，沒有被逼，沒有全裸，但有不舒服。（沒有全裸這樣的答案，其實事後想想，也只是讓自己的心裡能稍微好過一點，自我欺騙、仍是逞強的答案罷了。）

當記者繼續問到『那是有防護措施、還是怎麼樣，重點部位有遮嗎？』

我開始隨著問題去回想……啊，不行了，觸碰到最脆弱的部份，慢慢的當時那些細微的感受逐漸向我靠攏，心跳開始加快，

呼吸變得沈重，理智知道必須喊暫停了。（請不要責怪這位記者，她並不知道她觸碰到我的傷，可以說事前我也不會知道，只有當感覺湧現了，我們才會發覺，甚至有時感覺也不會立刻湧現。）

期間從新聞上看到對方的發言，從言語中，仍感覺到，

還是那個我熟悉的對方。

對方，依然無法真正理解到，

自己對他人倒底造成了什麼樣的影響。

而那影響是何等的壓力與重量。

即使關掉了新聞，不聽不看，但感覺還是依然在。

同時看到臉書上，一位同是影視工作者的女性朋友發言，

標題是：台灣電影圈是死了嗎？

“…那些說不要隨著媒體起舞和保持沈默的人。你們知道這對女性工作人員是多大的背叛嗎？

是因為他有才華？有權勢？有黑道背景？所以你們覺得還要等『真相』？

好像我們都沒有聽過看過對方的為人？名利真的比人品重要？“

我看了極度難過，我也好像是那個被罵的人，我也是那沈默中的一份子。

我傳了訊息給這位女性朋友，希望能安慰到她。

我跟她說，我在，我在看著，沒有真正沈默，在難受著，在一起感受著，自己目前的狀態也不好，但能理解妳的憤怒。

她回覆我，她一想到那女生會是什麼狀態，跟本就睡不好！

我們交換想法，我說我對這一切感到很悲觀。

她說，那我們就繼續堅持。

在這期間好慘，就是情緒的大陷落、無比的低潮，深深的自責，生活無法專注、只能維持基本的吃，身邊一定要有朋友陪著，努力專注眼前必須吞下去的食物，哭，發抖、失神，無法入睡，醒來，再重複上述的事，每一天。

12/9 直覺告訴我應該找某位朋友傾吐，她能夠給我中立的回應及幫助。透過長談，她希望我先照顧自己，給我一個功課去思考，同時告訴我『妳還是會面對媒體，如果哪天，媒體還是無法如實表達出來你真正的話，生氣沮喪完，要記得想起這世上還是有理解你的人，更重要的，妳有努力來理解妳自己。』（我認為面對無法理解我們的人們亦然）。

她接著說：『我們大部份的時候，其實是不理解自己的，但沒關係，就保持著這個遺憾也試圖突破這個遺憾，一點一點來靠近自己，讓自己瞭解了自己，比讓別人瞭解自己，是可以讓自己有更多力量的。』

我從這位有智慧的女性陪伴和幫助下，獲得了暫時能夠穩下情緒的力量。

（待續）

因為我的能量現在用完了。先寫到這…