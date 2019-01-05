郁方「上億財產全捐孤兒院」！　3兒女一毛都拿不到：別肖想父母的錢

娛樂中心／綜合報導

藝人郁方2006年嫁給斐儷珠寶小開陳昱羲（Steven），擁有上億身價，婚後生下2子1女，家庭生活幸福美滿。她從25歲那年開始做公益，至今已經22年，還常會帶著兒女一起做公益，現在3個孩子都會自動自發捐錢或是物資，她也直言在死之前會把財產全部花光，要小孩「別肖想父母財產」。

據《中國時報》報導，郁方投身公益22年，連帶兒女、老公都被影響，認為兒女原本不知道自己的生活有多幸福，所以都會帶著兒女一起做公益，她曾跟老公說過一句話：「你出去吃飯、應酬一頓飯需要好幾萬，對這些家庭卻可能是一筆救命錢！」讓老公開始跟著做公益，現在只要一成交生意，就會自動自發捐錢給慈善單位。

▲郁方 。（圖／翻攝自郁方臉書）



做公益卻不盲目，郁方曾被兒子問為什麼不捐錢而要捐鞋給人，她便機會教育解釋：「給錢感受不到，但給他們物資，最需要的東西時，他們會珍惜！」從小更是教育兒女要自己培養專長和生存能力，未來她也會把自己的財產花光，若花不完就會捐給孤兒院，直接了當告訴兒女：「不要打父母財產的主意！」

事實上，郁方每年固定捐款給苗栗縣泰安鄉的原住民部落作為獎助學金，先前捐出200份日用品給學生，還號召好友賈永婕拍賣二手衣做愛心，每件500元起，最後總計捐出25萬6千元。郁方還拿出20多年前第一個買的名牌包，僅賣3千元，她說：「當初買2萬多，現在2萬元根本買不到。」

▲郁方一家。（圖／翻攝自郁方臉書）