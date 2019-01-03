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炎亞綸：因為性向掙扎！　尋求諮商師「用憂鬱藥半年」

記者關韶文／台北報導

藝人炎亞綸3日出席反霸凌記者會，談及過去成長過程中被霸凌的經驗，曾經因為生活習慣、性向遇到掙扎，和家人討論過後決定尋求心理諮商師，「那時候也有一點憂鬱，甚至服用了半年的藥。」

炎亞綸坦言國小從美國唸書回來，因為自己生活生活習慣和同學不同，成為班上比較異類的人，「有被排擠過，甚至在鉛筆盒發現調味乳，書包、便當被丟在垃圾桶，很多人都覺得是開玩笑，但是當事人的心裡沒有這麼容易過去。」

炎亞綸談及過去認為自己和別人不同，「我在國中時，曾主動找過輔導室，當下只是覺得難受，也不知道出口在哪裡，我去找老師了。」他也分享過去內心的掙扎，「我有曾經跟爸爸提過，能不能找心理諮商師，因為自己性向的關係，有些掙扎，那時候也有點憂鬱，服用了半年的藥。」

▲▼炎亞綸 反霸凌愛心大使。（圖／記者張一中攝）

▲▼炎亞綸擔任反霸凌愛心大使。（圖／記者張一中攝）

▲▼炎亞綸 反霸凌愛心大使。（圖／記者張一中攝）

記者會上，主持人問到最後是否靠自己的力量走出來，炎亞綸則分享國三那一年的溫暖故事，「有位老師帶我去山上很安靜地念書，我心無旁騖，那段是我唯一感受到比較溫暖的關係，我到現在都滿懷念的。」

炎亞綸以過來人的經驗分享「反對霸凌」的，他也強調，很多人正在霸凌別人、被霸凌，但千萬不要覺得自己很丟臉，「我也曾經覺得自己是在孤島上。」盼透過這樣的展覽，讓更多人能理解「霸凌」議題，「很感謝有這麼人的關係，做出這樣很棒的展覽。」

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