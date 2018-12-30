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五月天阿信找「開飛機的好友」同台合唱！解密機師多難考

記者關韶文／台中報導

《人生無限公司》在重量級嘉賓相繼「上班打卡」後，30日演唱會上，《頑固》橋段小太空人脫下太空帽，竟是好友張國璽。昔日拖拉庫主唱，如今已經是航空公司機師，繼上次「7號公園」演唱會上，再次合體，掀起歌迷的集體回憶！

五月天和張國璽的好交情，在樂迷心中無人不曉，在去年五月天成軍20週年的《2017.3.29 五月天20週年 回到1997.3.29 > 7號公園第一天》演唱會上，張國璽義氣相挺，一同說說唱唱，回憶往事。

▲▼阿信,張國璽。（圖／記者關韶文攝）

▲▼五月天合唱張國璽。（圖／相信音樂提供）

▲▼阿信,張國璽。（圖／記者關韶文攝）

集結20年大成所打造的《人生無限公司》演唱會，對五月天來說意義非凡，21年的好友張國璽怎能錯過，創意「無限」的他，出場也別出心裁，特別訂製「頑固成人版」小太空人裝束，合體五月天飆唱《孫悟空》，阿信笑說，「現在你已經當機長了，沒想到還會當太空人！」

張國璽再次降臨五月天演唱會，他笑說，「你們只要找我，我就為你們落地，我真的還滿感謝兄弟們找我過來，尤其在穿太空衣出來，我想說我曾經有一段時間非常低潮，睡覺前都要看《頑固》MV才睡得著。」

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天台中開唱。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

瑪莎笑說，「當初不玩音樂的時候，他說要去考機師，我們還笑他。」阿信接著說，「開飛機不如大家想像中這麼簡單，他決定要往這個夢想邁進時，他毅然決然放下創作，開始唸英文。」被問到考機師前要準備多少，張國璽笑說，「所有原文書疊起來跟阿信一樣高！」

此外，阿信分享有一次在飛機上遇到好友張國璽，自己驚訝真的搭到好友的飛機，「我真的坐到張國璽開的飛機，我真的有千言萬語要跟他說，但我只跟他說一句，抱歉你趕快回去開飛機好嗎！」阿信幽默發言逗樂全場。

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五月天, 相信音樂新聞, 阿信, 張國璽

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