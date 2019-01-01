獨家／3000五迷場外「縫隙看五月天」　舉藍色螢光棒跨年！

記者關韶文／台中報導

2019年的第一天，五月天《人生無限公司》無限放大最終版演唱會在台中洲際棒球場跨年，隨著「五、四、三、二、一」的倒數聲，環場黃紙花百管齊噴，場外卻有將近三千名粉絲買不到票，透過棒球場牆壁的「縫隙」，舉著五迷限定的藍色螢光棒，一同迎接2019！

▲五月天台中跨年。（圖／讀者提供／相信音樂提供）



堅持每年和歌迷「一期一會」跨年約定的五月天，2018年的最後一刻，五月天「不願讓你一個人」，《人生無限公司》跨年無限營業，五月天用盡全力唱、用盡全力嗨到最後一刻，五月天與2.5萬社員倒數互道「新年快樂」，環場紙花百管齊噴，長達2分多鐘的高空煙火，熱鬧聲光氣氛迴盪心中，五月天許下新年新希望，在2019年的第一刻，舉起回憶釀的甜和社員們一起《乾杯》。

▲▼五月天演唱會場外依舊塞爆上千名死忠粉絲。（圖／讀者提供）

五月天連續10場台中開唱，選在台中洲際棒球場，一場可以容納2.5萬人，沒想到仍有許多歌迷沒有買到票，在2018年12月31日這天，歌迷有默契拿著「藍色螢光棒」在場外集合，將近3000名粉絲隔著棒球場牆壁，聽著傳出去的歌聲一同搖擺，並透過棒球場「縫隙」觀看演唱會。

▲▼五月天歌迷透過牆壁縫隙一同看演唱會。（圖／讀者提供）

在倒數之際，五迷也同時拿出手機，觀看相信音樂官方頻道直播，線上收看人次瞬間暴衝到10萬人，可以說是全台灣最多人收看的線上平台。凌晨0點第一刻，《轉眼（2018 自傳最終章）》全面數位上架，MV以視覺風格獨樹一幟以及感人故事鋪陳紙雕動畫視訊，溫暖陪伴著時空各異的每一位現場、線上社員，跟著阿信一起翻閱心中回憶扉頁，並攜手期盼未來，繼續譜寫精彩自傳。

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