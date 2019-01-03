寬宏老闆坐在台下看！　有感覺女團「我們有在做事」

▲有感覺推出第二張專輯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者關韶文／台北報導

青春女孩重唱團體「有感覺F.E.E.L」睽違2年半，發行第二張創作專輯《有感覺的秘密基地》，3日盛大舉辦發片記者會，HUSH驚喜站台讓他們又驚又喜，邁入第二張專輯，有感覺全面升級成為「雙主唱」團體！

「有感覺F.E.E.L」是寬宏藝術重金打造的重唱團體，公司秘密培訓多年，給他們不少曝光機會，被問到公司是否投資其他演唱會，都是為了賺錢培訓有感覺，安安和肥肥笑說，「我不知道錢是多少啦！今天老闆也會來，要讓他知道我們有在做事，而且這次專輯有很多的厲害的製作人，像是張簡君偉，蕭煌奇等人。」

▲▼HUSH、陳子鴻替有感覺站台。（圖／記者屠惠剛攝）

值得一提的是，蕭煌奇老師替有感覺製作專輯的過程中，發現肥肥的聲線頗有特色，讓她把原本吉他手兼合音的工作外，增添的主vocal，肥肥笑說，「第一張專輯我沒有擔任主唱，我都是寫歌，這次要我嘗試當主唱，因為蕭煌奇老師覺得我這樣比較有特色，我就訓練自己要唱歌。」

獲得了蕭煌奇對肯定，讓肥肥壓力不減反增，專輯籌備過程中，肥肥一度做惡夢，「我一直做惡夢，夢到網友說我是吉他手怎麼可以唱歌，然後在現場演出走音，做完一場惡夢，醒來後我就安慰自己沒有發生。」肥肥也將心情收錄在歌曲《虛擬世界》中，將努力的過程化為音符分享給歌迷。