SUHO、MINO熱舞原來是幫「KJ戀」掩護　網：單身大哥們辛苦了！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓媒體《Dispatch》每年1月1日都會爆出一對演藝圈情侶，2019年新春第一爆就是EXO成員Kai與BLACKPINK成員Jennie，兩人都是當紅偶像，消息震驚粉絲圈。他們2周前剛好同台音樂節目，當時Jennie突然從舞台右邊走到左邊還引起討論，而一旁EXO隊長SUHO和WINNER成員MINO的互動，如今也被粉絲翻出，指兩人為「KJ戀」掩護。

▲KAI和Jennie成為2019年第一隊被爆出的明星情侶。（圖／翻攝自IG）

12月15日播出的MBC直播音樂節目《SHOW！音樂中心》，EXO正以新歌《LOVE SHOT》回歸，遇上正在打歌期的Jennie，在最後宣布誰是本周冠軍時，WINNER的MINO（宋旻浩）與JENNIE都列為候補，最後由MINO獲勝。

▲SUHO從後方走到Jennie旁邊。（圖／翻攝自MBC）

不過Jennie卻突然從右邊走到左邊，停在KAI斜前方。這時EXO隊長SUHO突然也從一旁走到兩人旁邊，開始和MINO一起共舞，最後還加入了EXO大哥XIUMIN，當時三人互動還引起討論。不過隨著「KJ戀」消息爆出，網友也回想起這畫面並說道：「原來是要為他們掩護！」更開玩笑說：「單身的大哥們辛苦了。」

▲SUHO和MINO熱舞吸睛。（圖／翻攝自MBC）