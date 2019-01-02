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Ren緊握聽障粉絲「謝謝妳鼓起勇氣」　溫暖留言⋯路人看了也淚崩

記者蕭采薇／台北報導

南韓男團NU’EST成員Ren有著花美男外貌，吸引許多粉絲喜愛。近來有網友分享自己有聽覺障礙的堂妹，原本把自己封閉起來，再喜歡了NU’EST之後人變得開朗許多。堂妹也鼓起勇氣，自己出門參加簽售會，而堂妹最喜歡的成員Ren送了一段話給她，溫暖的情意感動許多網友。

▲▼NU’EST成員Ren鼓勵聽障的粉絲。（圖／翻攝自推特）

▲NU’EST成員Ren（左二）在簽售會鼓勵聽障粉絲的暖舉，感動不少網友。（圖／翻攝自推特）

NU’EST因參加《Produce 101》第二季再度翻紅，網友分享，她也是在節目播出後的NU’EST W《Dejavu》時期被圈粉，進而影響了有聽覺障礙的堂妹。她的堂妹雖然戴上助聽器可以聽到很細微的聲音，但因為嚴重的耳鳴也沒有辦法好好上學，後來就退學了，除了家人以外就沒有往來的人。

▲▼NU’EST成員Ren鼓勵聽障的粉絲。（圖／翻攝自推特）

▲NU’EST成員Ren有著花美男長相。（圖／翻攝自推特）

堂妹喜歡上NU’EST變開朗許多，有了笑容也變得更有活力了，家人都看得出來她的變化而感到很欣慰。因此儘管原PO花了大半薪水才得到簽售會的資格，最後還是決定送給堂妹當作禮物。事實上對堂妹來說，光是一個人要搭一個半小時去會場，都是一件非常需要勇氣的事。

▲▼NU’EST成員Ren鼓勵聽障的粉絲。（圖／翻攝自推特）

▲NU’EST暫時以子團「NU’EST W」活動。（圖／翻攝自推特）

堂妹後來與她分享當天情況，由於堂妹因為聽障的關係，說話發音不太標準，因此在家練習了要說的話很久。只是在看到偶像的那一刻太緊張，除了哭之外什麼也做不了，也擔心偶像覺得「自己很悶」，因此哭得非常厲害，頭都抬不起來。

▲▼NU’EST成員Ren鼓勵聽障的粉絲。（圖／翻攝自推特）

▲NU’EST成員Ren有著花美男長相，溫款的個性更是感動不少粉絲。（圖／翻攝自推特）

這時Ren似乎是發現了堂妹的助聽器，拍了她的胳膊示意抬頭，然後用大大的嘴型一個字一個字清楚表示：「不要哭喔。」更緊緊抓著堂妹的手說：「謝謝妳能來。」此時已經要輪到下一個粉絲簽名，Ren快速地寫下了一段話：「以用心看到的東西更多，謝謝妳鼓起勇氣。」不僅成為了堂妹的勇氣，更讓原PO表示：「那溫暖的關心和美麗的文字，似乎救了我的堂妹。」

▲▼NU’EST成員Ren鼓勵聽障的粉絲。（圖／翻攝自推特）

▲NU’EST成員Ren寫下「以用心看到的東西更多，謝謝妳鼓起勇氣。」（圖／翻攝自推特）

原PO表示，這已經是12月初發生的事情，一開始堂妹希望她不要和別人說，「堂妹很擔心別人罵她，或說殘疾人士還聽什麼歌。」但後來主動也主動問原PO能不能上傳這個故事，「珉起（Ren的本名）給了我勇氣，我想讓大家知道他是多好的人。」故事PO出後引起與多迴響，不少網友都說：「連我是路人（指非粉絲）都感動了。」也證明了偶像的存在，不只是娛樂，所帶來的正能量更可以成為人的精神支柱。

▲▼NU’EST成員Ren鼓勵聽障的粉絲。（圖／翻攝自推特）

▲NU’EST暫時以子團「NU’EST W」活動。（圖／翻攝自推特）

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NU’EST, NU’EST W, Ren, 珉起

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