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薛志正爆3度離婚！　結婚2年…情斷台中地產女大亨

娛樂中心／綜合報導

藝人薛志正（現改名薛子騛）當年以模仿李登輝、宋楚瑜走紅，近年來淡出演藝圈經營副業，他過去有過2段婚姻，2016年梅開三度，迎娶台中知名地產女大亨黃姊，沒想到30日卻傳出兩人已經離婚，他已經恢復單身。

▲▼薛志正。（圖／攝影中心、中天提供）

▲薛志正被爆三度離婚。（圖／攝影中心、中天提供）

根據《蘋果日報》報導，薛志正被問及三度離婚一事時，不願多談此事，沒有承認也未有否認，僅以簡訊回覆：「私事不解說。」事實上，薛志正的第二任妻子就是藝人乾徳門的繼女陳希愛（原名陳萍），兩人育有一子，不過他們的婚姻也僅維持了三年，就以離婚告終，第一人妻子也為他張沁婷誕下了一兒。

薛志正與前妻陳萍離婚2年多，合拍中視《愛情急整室》。(圖／翻攝陳希愛臉書、東森新聞)

▲薛志正第二任妻子是乾德門的繼女。（圖／翻攝陳希愛臉書）

薛志正2017年在節目中曾大方向眾人介紹自己的妻子黃姊，對方除了是是地產大亨，還銷售醫學治療儀器，收入比他高，但當時他坦言自己並不在意，因為2人是真愛。沒想到，事隔1年多，兩人就傳出離婚消息，消息震驚眾人。

薛志正雞排店被控欠薪。（圖／翻攝自薛志正粉絲專頁）

▲薛志正轉行賣雞排。（圖／翻攝自薛志正粉絲專頁）

薛志正（現改名薛子騛）當年以模仿宋楚瑜在節目走紅，之前曾遇到醫療疏失，醫生在肺炎插管時不慎把假牙落入肺部，他回憶：「之後牽扯洗腎、敗血症、急性肝腎功能衰竭，昏迷近半個月才清醒，休息大半年演藝事業也停擺，有人找我拍戲，拍到一半吸不到氧氣怎麼辦，劇組大家要等你，所以我回絕了。」

薛志正在淡出演藝圈後，轉行創業賣「比臉大」雞排，在士林成立第一家店，第二家店則是選擇逢甲夜市，目前北中南全台展店32家分店。

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