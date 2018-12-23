梁洛施患肺炎高燒！　吊點滴露「皮包骨手臂」網驚呆

記者傅家妤／綜合報導

女星梁洛施過去曾為香港首富李嘉誠次子李澤楷生下3個兒子，但最後仍以分手告終，她7月宣布重新復出演藝圈，並積極往大陸演藝圈發展，她23日在微博上透露罹患肺炎，而且高燒到39.3度，隨後曬出打點滴的畫面，粉絲都被她瘦到猶如皮包骨的手臂嚇傻驚呼「太瘦了！」

▲梁洛施過去曾為李澤楷楷生下3個兒子。（圖／翻攝自微博／梁洛施）

梁洛施在微博發文中透露，因為患上肺炎，雖然請醫生幫忙打了點滴，但依舊一直處於迷迷糊糊的狀態，隨後不忘囑咐粉絲，最近天氣忽冷忽熱，要大家保重身體，自己也會在床上好好休息。從她曬出的畫面中可以看到，體溫計上顯示她已經高燒到了39.3度，手臂上還貼著打點滴的繃帶。

▲梁洛施罹患肺炎、發高燒。（圖／翻攝自微博／梁洛施）

纖細的手臂意外成為網友焦點，不少粉絲擔心之餘，也心疼直呼：「你真的太瘦了，看著心疼」、「胳膊也太細了吧」、「妳太瘦了啦，要多吃點啦！」事實上，梁洛施自復出以來，經常都會在社群網站上曬出近照，而每每穿得稍顯清涼時，全身上下幾乎都猶如皮包骨般，完全沒有任何贅肉，尤其是一雙手臂更是細得驚人，先前她曬出與兒子的合照時，明顯可以見到，她的手臂幾乎與9歲的兒子一樣細，掀起不少熱議。

▲梁洛施手臂非常纖細，全身上下幾乎完全沒有贅肉。（圖／翻攝自微博／梁洛施）