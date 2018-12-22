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王思聰放話「楊冪離婚就娶她！」　本尊親揭真相

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星楊冪22日透過工作室宣布離婚，結束與劉愷威5年婚姻，有網友就挖出了過去大陸首富之子王思聰非常欣賞楊冪，甚至曾公開放話「如果楊冪離婚，我就娶她！」如今楊冪真的恢復單身了，大票網友就紛紛喊話王思聰：「你的機會來了！」

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▲▼王思聰、楊冪。（圖／翻攝自微博／王思聰、張大大）

▲王思聰被爆出過去曾放話要娶楊冪。（圖／翻攝自微博／張大大、王思聰）

「千億富少」王思聰是萬達集團首富王健林之子，雖然並非演藝圈裡的人，但非常熱衷於在微博上針對演藝圈中的事情發表個人評論，也曾公開「撕」過不少大咖名人，不過有網友發現，他似乎對楊冪非常好，不僅會幫對方澄清謠言，而且在楊冪生日時，也會親密地喊對方為「大冪冪」並送上祝福。

▲▼王思聰、楊冪。（圖／翻攝自微博／王思聰、張大大）

▲王思聰被挖出經常會在微博上與楊冪互動。（圖／翻攝自微博／王思聰）

近年來，楊冪與劉愷威頻頻被傳出婚變，作為楊冪頭號粉絲的王思聰，也曾公開力挺偶像，還說如果對方離婚，自己絕對會娶她。事實上，王思聰過去上陸綜受訪時，就曾回應過此事，他稱自己跟楊冪僅遠遠地見過一面，兩人只能說是網友，連朋友都稱不上。

▲▼王思聰、楊冪。（圖／翻攝自微博／王思聰、張大大）

▲王思聰坦言非常欣賞楊冪。（圖／翻攝自微博／王思聰）

隨後主持人問他，如果認識了是否會追求？王思聰想了一下，認真地表示：「我覺得楊冪是個非常有趣的女孩子
我非常欣賞她，我覺得她是一個很優秀的女人。」但最後他強調自己要追求對方是個謠言，兩人真的只有在網路上互動過。

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