粉絲私訊「已吞藥自盡」　《奇葩說》陳銘急求網友幫尋人

記者傅家妤／綜合報導

大陸綜藝《奇葩說》至今已經播出了5季，也捧紅了不少選手，最新一季出爐的「BB King」陳銘，也是該節目的其中一名參加了5季的「老奇葩」，他27日突在微博上發文要求網友幫忙，一名粉絲透過私訊與他聯繫稱已經準備「結束生命」，要求與他通電話，陳銘擔心對方會做傻事，要求大家幫忙找到該名粉絲。

▲網友私訊要自盡，陳銘急幫忙。（圖／翻攝自微博／《奇葩說》、陳銘）

陳銘在微博分享了一張粉絲私訊截圖，對方聲稱已經吞藥自殺，並要求與他通電話：「如果有這個榮幸，希望和您說幾句話。」陳銘附上該名網友微博帳號截圖，並在發文中稱，與對方正通話中，他要求大家幫忙找人，稱對方目前人在貴陽附近的山上。

▲該網友還出示空瓶子，稱自己已經喝藥。（圖／翻攝自微博／陳銘）

隨後，陳銘在留言中更新稱，自己已經通報貴陽當地警方，當地警員稍早也在官方微博上透露，已經聯繫到了該名粉絲與其母親，「該網友目前狀態正常，沒有自殺行為。」隨後有網友在陳銘發文底下爆料，該名聲稱自殺的粉絲在大學期間，就曾做過不少欺騙周遭親友的行徑，先前還有一名自稱是其弟弟的人告訴大家他的離世消息，後來經過確認才發現是「低級趣味的演戲」，因此大家對他所說的話都半信半疑。

▲陳銘發文。（圖／翻攝自微博／陳銘）



不過也有網友表示，「人沒事就好，不管是不是真的，終究是人命，多做一些去確認都是值得的」、「無論真假，人沒事是最重要的」、「請大家停止攻擊，不然最後人本來沒事，因為這些酸言酸語而被激得真的去自殺，這是大家最不願見到的。」

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▲貴陽當地警方發文。（圖／翻攝自微博／貴陽網警巡查執法）

▲網友留言。（圖／翻攝自微博／陳銘）