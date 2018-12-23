80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

記者傅家妤／綜合報導

男星謝霆鋒近期主持戶外美食節目《鋒味》第二季，每集都會邀請不同特別嘉賓，到不同的城市品嚐當地美食，也會進行交流。在最新一期節目中，他與女星宋茜去了捷克，還到當地一名大陸籍老太太的家做菜，期間他聽到老太太的婚姻故事後，有感而發也聊到了自己的感情觀。

▲謝霆鋒與謝霆鋒離婚多年，兩人現在分別感情上都有寄託。（圖／翻攝自微博／張柏芝工作室、秒拍）

在最新一集節目中，謝霆鋒與宋茜到捷克當地一名老奶奶的家進行美食交流，該名80幾歲的老奶奶在是一名大陸人，不過早已定居在捷克，老奶奶雖然在當地住了60多年，但依舊想念北京食物的味道，因此兩人特別為老奶奶下廚，為對方煮出家鄉的味道。

▲謝霆鋒聽到老奶奶問自己結婚了沒愣了一下。（圖／翻攝自秒拍／《鋒味》）

在3人一起用餐期間，老奶奶突然問了謝霆鋒「你結婚了，嗎？」他尷尬地愣了一下，倒吸一口氣稱：「還沒！」這時候身旁的人都已經笑翻，雖然不明所以，老奶奶開始分享起自己的戀愛故事，她在20多歲那年愛上了來自捷克的丈夫，之後就搬到了捷克定居，但是老公卻走得比自己早，於是她在家裡的各個角落都擺滿老公的照片，希望無時無刻都可以看到對方，在說這番話時，她眼裡盡是甜蜜的笑意，說畢後卻若有所思地轉過頭去，似乎有股淡淡地惆悵感。

▲老奶奶在談及老公時眼裡盡是笑意，說完後卻有股淡淡的惆悵。（圖／翻攝自秒拍／《鋒味》）

最後，老奶奶苦勸在場眾人：「你們要好好保護你的妻子，保護你們的丈夫，因為你們老的時候，一個人是非常孤獨的，只有你們的老伴，才能讓你們心裡頭安靜，真的。」聽完這番話，謝霆鋒忍不住感慨，「她忠告我們一定要珍惜我們身邊的人，能夠珍惜的時候就珍惜，但是要放的時候，也真的得放。」

▲老奶奶家中掛滿老公的照片。（圖／翻攝自秒拍／《鋒味》）

謝霆鋒與張柏芝離婚7年，女方先前剛認了產下第三胎，雖然並未透露孩子的爸身分，但她如今也把所有的心思放在三個小孩身上，感情也有了寄託，而謝霆鋒與王菲的感情至今依舊甜蜜穩定，小倆口都有了著落，這次他罕見在節目中談及自己的感情，掀起不少熱議，網友猜測他所說的一番話，是在指與張柏芝的一段情。

▲謝霆鋒有感而發地談及自己的感情觀。（圖／翻攝自秒拍／《鋒味》）