趙麗穎懷孕了？　馮紹峰首鬆口認「休息中」正面回應！

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星趙麗穎10月被與馮紹峰領證結婚，其後還陸續被拍到凸肚照、去逛嬰兒用品等，日前還被爆出已經懷孕7個月，預產期在明年3月，但小倆口從未對外正面回應此事。近日馮紹峰為新戲《知否知否應是綠肥紅瘦》（簡稱知否）宣傳受訪，被追問是否就快當爸爸，他終於正面回答了。

▲馮紹峰首度鬆口回應當爸傳聞。（圖／翻攝自微博／馮紹峰）

馮紹峰近來為新戲《知否》狂跑宣傳，而老婆趙麗穎雖是該劇女主角，但一直未有公開露面，先前還缺席了該劇的發布會，懷孕傳言再度甚囂塵上。馮紹峰近日在接受大陸媒體《新浪娛樂》專訪，談及家庭生活，被問及當爸一事，他笑著表示：「有好消息一定會告訴大家的。」並沒有否認或承認。

▲馮紹峰稱有好消息會公布。（圖／翻攝自微博／《新郎娛樂》）

此外，馮紹峰在訪談中也提及了老婆合作的點滴，透露兩人演戲的方式截然不同，對方堅持要在前一天晚上就把台詞背好，無論多累一定要背完才肯睡覺，而他則是到開演前才背，利用化妝的時間背，「我發現我有一個特別強的短暫記憶力，就是類似於金魚的記憶，只有七秒，我就開場之前不停地背，背完以後，我就上去說，說完就立刻忘了。」老婆看了也為他捏把冷汗。

▲馮紹峰在受訪期間，全程都笑得非常開心。（圖／翻攝自微博／《新郎娛樂》）

談及先前趙麗穎在拍該劇其中一幕跳水的戲，因為不會游泳、怕水，在完成拍攝上岸後，忍不住哭了出來，馮紹峰忍不住放閃：「那場戲我不在，有我在的時候她都比較穩當的。」但後來他有向對方的助理打聽狀況，聽到助理說妻子哭了，他也有些擔心。

隨後談及2人近況，馮紹峰稱兩人目前都沒工作，處於休息狀態：「我覺得生活隨意一些吧，就不要設想，計劃太多，有時候計劃了也不一定能實現。」雖然在都是兩人相處時的一些小事，但是在訪談中，馮紹峰在談及老婆時，全程臉帶甜笑，言詞間也流露出滿滿的幸福感，非常甜蜜。