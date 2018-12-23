江若琳結婚了！　嫁10年好友「上大紅花轎」淚崩：無悔這決定

記者傅家妤／綜合報導

30歲女星江若琳結婚了！她在2017年認愛前樂團Bliss成員蕭潤邦，兩人交往近2年終於在23日這天完婚，兩人在一天內完成了中式與西式的婚禮，一大早老公就安排了一頂八人大紅花轎迎娶，中午她與老公於飯店庭園、眾親友的見證下，完成宣誓以及簽字的儀式，聽到老公的結婚誓詞時，她眼淚大潰堤，場面非常動人。

▲江若琳結婚了。（圖／翻攝自IG／江若琳）

據香港媒體報導，一對新人在早上6點就已經起床準備，早上九點，兩人身穿中式禮服，新郎蕭潤邦帶領了17名兄弟團，一起到飯店迎接新娘，江若琳在跪拜父母的儀式中，聽著父母的囑咐，數度忍不住大哭，江媽媽也送上3對金手鐲，以及戒指等金手飾給女兒當嫁妝。

▲江若琳舉辦了一個中西合併的婚禮。（圖／翻攝自IG／江若琳）

後來江若琳還象徵性地坐上八人大紅花轎，在飯店中的庭園繞了數圈。到了下午兩人再度換上西裝婚紗，轉移到在海邊的露天場地進行註冊儀式，只見江若琳身穿白色婚紗，裙擺是透視薄紗設計，一雙美腿若隱若現，非常性感。

▲一對新人在親友的見證下宣誓。（圖／翻攝自IG／江若琳）

蕭潤邦在宣誓時，雖然表現得非常緊張，但仍不影響他向新娘的深情告白，「太陽要曬先曬我，下雨時先淋我，打雷的時候先打我，我愛妳！」聽到這番話，江若琳也感動爆哭，不斷地擦眼淚。

▲江若琳與老公互相告白，她感動表示嫁給對方是自己最正確的決定。（圖／翻攝自IG／江若琳）

隨後，江若琳回應對方的告白：「我問過你，『其實你長得這麼高大，是不是來幫我遮風擋雨？』你說不是，是來為我當子彈的。」她感動表示自己人生中的確犯過錯，也做錯過決定， 「但是我有一樣很肯定的事，今天我決定嫁給你，是我生命中最無悔、最正確的決定！」之後兩人在眾親友的見證下，宣誓成為夫妻。

▲江若琳與老公相識十年才擦出愛火花。（圖／翻攝自IG／江若琳）

37歲的蕭潤邦是前樂團Bliss成員，後來轉行餐飲業賣生煎包，已經開了8間分店相當成功，還擁有「生煎包王子」的封號。他和江若琳同期出道，當時便開始互相服持，即使轉行仍持續收到女方打氣，直到2017年兩人才從十年朋友變情人。