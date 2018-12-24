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新婚2月瘋傳有孕　趙麗穎爆「懷男娃」預產期曝光

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星趙麗穎10月16日宣布與馮紹峰結婚，隨後就一直被傳出懷孕消息，先前還數次被目擊凸肚，不過小倆口皆未對外正面回應。近日又有爆料稱，趙麗穎雖然沒有公開，但的確已經懷孕，而且是個男寶寶，預產期是在2019年三月，如爆料屬實，按照時間推算，她目前已經懷孕7個月了。

▲趙麗穎曬老公視角照。（圖／翻攝自微博／趙麗穎、《愛奇藝娛樂》）

▲趙麗穎被爆懷的是男孩。（圖／翻攝自微博／趙麗穎）

據香港媒體報導，趙麗穎雖然一直未有對外公開，但隨著肚子一天天變大，她對身邊親友並沒有特別隱瞞，甚至透露預產期是在明年三月。另外還有消息稱，她肚裡懷的是個男娃，老公馮紹峰也一直希望第一個小孩是個男生，因此也非常開心。

▲趙麗穎逛嬰兒用品店。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎先前被拍到逛嬰兒用品店。（圖／翻攝自微博）

據悉，馮紹峰先前還曾向身邊親友解釋，兩人遲遲沒有去拍婚紗照，就是因為趙麗穎不希望挺著大肚子拍，但小孩出生後，會再去補拍。不過兩人不算辦婚禮，反而是兒子的百日宴就會大肆慶祝。

▲趙麗穎曬老公視角照。（圖／翻攝自微博／趙麗穎、《愛奇藝娛樂》）

▲趙麗穎曬老公視角照。（圖／翻攝自微博／趙麗穎、《愛奇藝娛樂》）

▲趙麗穎先前被拍到穿著寬鬆，肚子已經微凸。（圖／翻攝自微博／《愛奇藝娛樂》）

事實上，趙麗穎已經休息多月，鮮少出現在公開場合，尤其在婚後，更是幾乎不曾出席任何的公開場合活動，就連在社群網站曬照，也都想方設法遮住腹部，私底下也經常被目擊穿著寬鬆，先前還被陸媒直擊，疑似和家人現身育嬰用品店，不過雖然多次被爆，但夫妻倆一直從不正面回應，雖沒有否認但也從未給出確切答案，此項好消息仍需等待本人正式「官宣」。

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