印尼音樂活動主持人喪命！　男星「親睹海嘯捲妻」還原恐怖經過

記者傅家妤／綜合報導

印尼主持人Ade Jigo日前在渡假村主持音樂活動，沒想到該場地卻遭到海嘯襲擊，海浪從舞台後方襲捲而來，人在舞台邊準備的他，雖然受傷了，但幸運地生還下來，不過陪伴他前去表演的妻子，卻沒有逃過死劫，他在該場活動中的主持搭檔Aa Jimmy也已經喪命。





▲音樂活動主持人之一Ade Jigo還原事件經過。（圖／翻攝自IG／Ade Jigo）

印尼巽他海峽（Sunda Strait）22日晚間發生海嘯侵襲。截止目前為止，至少造成222人死亡、843人受傷，另外還有28人失蹤。當時在Ade Jigo與搭檔Aa Jimmy在爪哇西部海灘雷桑角（Tanjung Lesung）的一個露天音樂會上擔任主持人，在事發當時，他與老婆小孩在舞台旁邊觀賞表演，而他的搭檔Aa Jimmy與妻子則在舞台前方。

▲Ade Jigo妻子也在海嘯中喪命。（圖／翻攝自IG／Ade Jigo）

Ade Jigo重述，在表演進行到一半時，就聽到有人大喊「有水，快逃、快逃。」在情急下他只來得及抓住了小孩，「當下很多人、很混亂，我已經完全不知道是什麼狀況了，我沉在水底差不多2分鐘，就和我的妻子，和我的搭檔夫妻倆都分開了，當水退的時候，我試圖去找我的妻子，但最後我聽說我妻子已經去世了，而我的搭檔Aa Jimmy也失蹤了。」

▲音樂活動主持人之一Aa Jimmy（右）也證實身亡。（圖／翻攝自IG／Aa Jimmy）

隨後有消息指出，Aa Jimmy也在該海嘯中去世了。而當時在舞台上表演「Seventeen」樂團，除了主唱以外，貝斯手 M. Awal Purbani（Bani）、吉他手Herman Sikumbang都已經去世，而擔任鼓手的團員Andi Windu Darmawan目前仍下落不明，該樂團團隊中，還有經紀人及一名工作人員也已經身亡，而主唱的妻子據說目前人還活著，但是尚未成功聯絡上本人。

▼海嘯發生瞬間。（影片／取自JigoOfficial IG，如遭刪除請見諒。）