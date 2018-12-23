印尼樂團吉他手身亡！　「4團員2死1失蹤」主唱悲：只剩我一個人了

記者傅家妤／綜合報導

印尼巽他海峽（Sunda Strait）22日晚間遭遇海嘯襲擊，目前至少造成222人死亡、843人受傷，另外還有28人失蹤，當地知名樂團「Seventeen」當時受邀在該渡假村表演，主唱Riefian Fajarsyah稍早透露，團隊中的貝斯手、經紀人、吉他手以及一名工作人員，已經證實離世，他悲痛喊話至今仍失蹤的鼓手Andi Windu Darmawan趕快回來：「現在只剩下我一個人了。」

▲印尼樂團吉他手Herman Sikumbang逝世。（圖／翻攝自IG／Herman Sikumbang）

主唱Riefian Fajarsyah 22日在IG上透露，團隊中的貝斯手 M. Awal Purbani（Bani）、經紀人Oki Wijaya已經離世，並呼喚大家幫忙尋找仍在失蹤的妻子Dylan Sahara、吉他手Herman Sikumbang、鼓手Andi Windu Darmawan以及工作人員Ujang。沒想到稍早卻傳出最新消息，吉他手Herman Sikumbang及工作人員Ujang已經證實在海嘯中逝世。

▲鼓手Andi Windu Darmawan仍失蹤。（圖／翻攝自IG／Andi Windu Darmawan）

Riefian Fajarsyah在IG上分享一張4人的合照，與團員道別，並證實先前失蹤的吉他手及工作人員已經離世，「回到真主Allah的身邊。」最後他還向至今仍下落不明的唯一一名團員喊話：「Andi你趕快來吧，現在只剩下我一個人了，拜託你！」悲痛告白讓粉絲也為他感到難過不已，大家也紛紛在底下留言悼念，也有不少人安慰他：「我們都在你的身邊，千萬不要放棄。」

▲Riefian Fajarsyah發文向逝世的團員及工作人員道別。（圖／翻攝自IG／Riefian Fajarsyah）

早前有消息稱，有人通報Riefian Fajarsyah的妻子Dylan Sahara目前人還活著，只是目前仍未聯絡上她本人，隨後Seventeen的團隊也證實了此事，稱目前正積極嘗試聯絡上對方。

▲印尼樂團「Seventeen」4人中，如今只剩主唱一人安然無恙。（圖／翻攝自IG／Riefian Fajarsyah）