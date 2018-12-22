女兒出生6天沒抱過！　王祖藍揭當爸心聲：擔心她像我

記者傅家妤／綜合報導

香港男星王祖藍與老婆李亞男結婚3年，22日在微博上宣布迎來女兒Gabrielle，夫妻倆都非常開心直呼，「這是我們收到最好的禮物！」王祖藍稍早受訪時坦言，女兒其實是在17日出生，目前已經返家，而初為人父的他，在女兒出生將近一周才敢抱起對方。

▲王祖藍宣布女兒報到。（圖／翻攝自王祖藍微博）

王祖藍近來忙於舞台劇演出，也因為如此，老婆李亞男才特別改成剖腹產，好讓他可以親眼看著女兒出生。據香港媒體報導，王祖藍22日在演出結束後接受採訪，大方分享當爸點滴，他稱女兒的四肢細長像太太，眼睛也像李亞男，不過鼻子嘴巴卻像自己，這讓他非常擔心：「希望女大十八變，我會祈禱她越大越像媽媽。」

▲王祖藍稱希望女兒可以像太太。（圖／翻攝自王祖藍微博）

此外，王祖藍稱女兒英文名字「Gabrielle」是老婆取的，意思是天上來的天時，但中文名字還沒有想到，他說自己直到22日才第一次抱到女兒：「出生了6天都不敢抱，怕自己一抱就忍不住哭，會傷到喉嚨。」他說在舞台劇結束後，一定要把迎接女兒的感動，好好地釋放出來，大哭一場。

▲王祖藍不捨老婆，稱會送對方一趟日本之旅。（圖／翻攝自王祖藍微博）

王祖藍在談及太太的身體恢復狀況時，他心疼地表示李亞男傷口至今都還在痛，必須服用止痛藥，不過老婆每次看到寶寶對會笑得很開心，「那一刻我就知道沒有選錯老婆，她一定會是個好媽媽！」還說之後要送對方一躺日本之旅，讓對方可以好好地吃整整一年沒吃到生魚片。