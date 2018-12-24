張柏芝「第3胎生父是謝霆鋒」網瘋傳！　兩人被迫出面了

記者楊蕎綺／綜合報導

女星張柏芝11月秘密生下第3胎，隔月除了透過工作室證實喜訊，更親自露臉拍影片，感謝外界祝福，不過孩子生父的身分卻始終成謎，沒想到24日突然有港媒爆料指謝霆鋒就是孩子的爸，且男方已和女友王菲分手，兩人將在下個月復婚，消息傳得沸沸揚揚，也逼得謝霆鋒和張柏芝都出面回應。

▲▼張柏芝第3胎生父是謝霆鋒消息傳得沸沸揚揚，兩人皆出面否認了。（圖／翻攝自張柏芝工作室、謝霆鋒、《鳳凰網娛樂》微博）



▲謝霆鋒關鍵字一舉衝上熱搜榜。（圖／翻攝自微博）

據港媒爆料指出，張柏芝第3胎的神秘生父就是謝霆鋒，甚至男方已和王菲分手，兩人將在2019年1月復合再婚，消息傳得沸沸揚揚，「謝霆鋒」關鍵字一舉衝上微博熱搜榜，嚇壞不少網友，不過據大陸《鳳凰網娛樂》報導，謝霆鋒對此表示是「假新聞」，而張柏芝方的工作人員也光速回應：「當然是假的。」

▲▼張柏芝坦承平安生下第3胎，但對孩子生父身分三緘其口。（圖／翻攝自張柏芝工作室微博）

謝霆鋒和張柏芝有過一段5年婚姻，2011年離婚後，雙方共同撫養2個兒子Lucas和Quintus，孩子大部分時間則跟女方一起生活。張柏芝日前坦承秘密生下第三胎，但對生父身分三緘其口，也強調未來不會對此有任何回應。