《SBS歌謠大戰》收視率出爐！　BTS登台秒飆「夯劇等級」最高瞬間

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大電視台在年底陸續推出「年末歌謠祭」，25日首先登場的《SBS歌謠大戰》以「THE WAVE」為主體，邀請包括包括防彈少年團（BTS）、TWICE、BLACKPINK、Wanna One以及EXO等多組當紅KPOP歌手出席。收視率26日出爐，防彈少年團雖未壓軸演出，但拿下當晚最高瞬間收視率10.8%。

▲《SBS歌謠大戰》收視率出爐，最高收視瞬間落在防彈少年團演出。（圖／翻攝自推特）

防彈少年團特地帶來包括多首熱門歌曲，其中也包括五年前的出道曲《No More Dream》，令粉絲相當驚喜。根據TNmS收視率調查，他們演唱《IDOL》時，瞬間收視率更飆高到10.8%，該收視率相當於夯劇《我身後的陶斯》全劇的最高收視率。雖然並未安排在壓軸演出，也同樣認證了防彈少年團的人氣和國民度。

▲《SBS歌謠大戰》收視率出爐，最高收視瞬間落在防彈少年團《IDOL》演出。（圖／翻攝自SBS）

不過南韓一般有兩種收視率調查結果，根據另一間市調公司「AGB收視率調查」則顯示，男團WINNER成員宋旻浩（MINO）首次公開的Solo新曲《Trigger》舞台拿下9.4%，是當晚的「最高一分鐘」，不過就平均收視率看來，《SBS歌謠大戰》也是當天無論在無線台、有線頻道的所有節目中的收視率冠軍。

▲MINO氣勢爆棚舞台，則是「AGB收視率調查」的冠軍。（圖／翻攝自SBS）