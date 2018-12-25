Merry 「CHRIS-mas」！克里斯4帥「齊聚」祝賀粉絲全嗨

記者林映妤／綜合報導

好萊塢4大「克里斯」－克里斯伊凡（Chris Evans）、克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、克里斯普拉特（Chris Pratt）以及克里斯潘恩（Chris Pine）近年分別因為漫畫改編超級英雄電影爆紅，4人「撞名」一直都是網路話題，外媒近日也拿他們的名字搭上聖誕節日，祝全球粉絲「Merry CHRIS-mas」！

《ComicBookNOW!》在推特上傳影片，集結4大克里斯（Chris）的電影片段，巧妙做成影片，令粉絲驚喜不已。

▲克里斯伊凡（左起）、克里斯漢斯沃、克里斯普拉特、克里斯潘恩。（圖／達志影像）

事實上4位克里斯分別以漫威的「美國隊長」、「雷神索爾」、「星爵」以及DC的「史帝夫崔佛」廣受全球歡迎，近年他們更常拿彼此名字來做文章、製造效果，成為粉絲之間津津樂道的話題。

Merry CHRIS-mas! pic.twitter.com/Yt02PnauvG — ComicBook NOW! (@ComicBookNOW) 2018年12月25日

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