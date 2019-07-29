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吃鴨肉突然喘不過氣！　曾智希「眼鼻口狂冒水」倒地：救我…嚇壞媽媽

記者潘慧中／綜合報導

曾智希身材穠纖合度，看似健康沒有異狀，但實際上體內藏有潛在風險，她近日在《醫次搞定》透露，有次吃鴨肉吃到一半突然無法呼吸，緊急打電話給媽媽，勉強擠出「救我」2字便倒地不起，徹底嚇壞家人！

▲▼曾智希吃鴨肉突然喘不過氣！（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲曾智希。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

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曾智希還原事發經過，她當時在家吃鴨肉的時候，媽媽剛好要出門，對方一開門，她就聞到外頭巷弄濃濃的消毒味，對方只咳了2聲並無其他異狀，她卻突然喘不過氣，一開始以為噎到，她連忙跑到廁所催吐，並試圖咳出卡住的東西。

▲▼曾智希吃鴨肉突然喘不過氣！（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲曾智希吃鴨肉突然喘不過氣。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

咳了一段時間發現似乎不是噎到，曾智希才想到應該是氣喘發作，「我就倒在地上，那時候眼淚啊鼻水口水一直流。」最後，她使出吃奶力氣打電話給媽媽，用最後一絲氣息說出「救我」2字，幸好媽媽剛出門還走不遠，對方折返回家便趕快將她送醫。

▲▼曾智希吃鴨肉突然喘不過氣！（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼曾智希用最後一絲氣息打電話跟媽媽求救。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼曾智希吃鴨肉突然喘不過氣！（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

曾智希經過檢查才發現，原來自己對巷弄的消毒味過敏，她坦言小時候曾對花粉過敏，也曾因此引發氣喘、半夜緊急送醫，後來媽媽便禁止她做激烈運動，直到透過游泳才似乎逐漸改善心肺功能，氣喘也因此神奇地沒再發作，直到最近發生「消毒水事件」才再度引發氣喘。

▲約從18：10分開始。（影／取自YouTube／緯來綜合台）

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