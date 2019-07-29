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鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！　公開認錯：的確很沒禮貌

記者潘慧中／綜合報導

鍾明軒常針砭時事，嗆辣的說話風格吸引不少網友關注，最近隨著學校放暑假，他為自己安排了一趟小旅行，單獨飛往沖繩散心，並同步剪片上傳影片和粉絲分享，怎料其中一個畫面意外引起爭議，對此，他28日也連忙出面回應了。

▲▼鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲鍾明軒最近到沖繩玩。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

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在「陪我一個人出國玩#2」的影片中，鍾明軒準備搭車前往國際通時，仍持續拍攝車內的人事物，格外引起議論的是他轉為自拍模式後，放大了背後女乘客的正臉，讓不少網友不滿地說：「日本人注重隱私，不行拿鏡頭直接對著人家」、「如果拍到路人應該打個馬賽克吧」、「還放大有點過分～。」

▲▼鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲▼鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲▼鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲鍾明軒不但沒有把路人馬賽克，還放大對方正臉的舉動引發爭議。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

對此，鍾明軒在留言區表示已經看到網友們的提醒，單就放大路人的臉這件事，他坦承：「的確在日本是很沒有禮貌的行為。」他接著解釋當下其實是把鏡頭當成鏡子在照自己，剪片時才發現後方的女乘客毫無違和感地入鏡，他覺得很可愛，「所以無心地把它放進來這個片段。」

▲▼鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲鍾明軒認錯。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

此外，鍾明軒透露該女乘客其實是韓國遊客，並非日本人，因為他當時剛好有聽到對方和男友在對話，粉絲看完這則留言後也都諒解了他的行為，「下次多注意一些」、「無心之過，不要再犯了。」

鍾明軒YouTube全文：

很多人有提醒我在影片中放大了路人的的臉，很沒有禮貌，的確在日本是很沒有禮貌的行為。

在這邊謝謝提醒我的人，因為我沒有注意到這件事情，其實我那個鏡頭只是在照自己的臉，把鏡頭當作鏡子在照，是後期剪輯的時候才發現後面的女乘客意外的毫無違和感的入鏡很可愛，所以無心的把它放進來這個片段。

那位女生跟我一樣也是遊客，是位韓國人，聽她跟她男朋友對話辨識的。

謝謝提醒，下次會注意。

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