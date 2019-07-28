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BIGBANG大聲房子變淫窟「又爆供客吸毒」　性招待所廢業！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BIGBANG接連出事，先是勝利涉嫌性招待，如今人還在當兵的大聲也被爆出，名下房產變成淫窟，他雖出面表示「不知情，會負起全責」，但被相關業者反駁「屋主不可能不知道」，怎料性招待一事還未釐清，韓媒《nocutnews》28日再爆，該棟建築物被舉報有毒品交易的可能性，今年初早已被警方列為調查地點。

BIGBANG大聲。（圖／翻攝自BIGBANG臉書）

▲BIGBANG大聲名下房產接二連三出問題。（圖／翻攝自BIGBANG臉書）

韓媒28日再爆，大聲在江南買下的建築物，早在今年初已被警方列為調查對象，該建築物不僅涉嫌非法僱用酒店小姐、性招待所運營，其中還包含被舉報與毒品有關聯，警方年初接獲爆料，有人指稱該建築物有「海外非法進口毒品供給客人吸食」。

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▲▼BIGBANG大聲房子變淫窟「又爆供客吸毒」　性招待所廢業！。（圖／翻攝自《nocutnews》）

▲BIGBANG大聲的房產28日又被爆涉嫌供客吸毒。（圖／翻攝自《nocutnews》）

▲▼快訊／BIGBANG大聲被爆性招待幫兇！　名下房產成淫窟。（圖／翻攝自《Channel A》）

▲BIGBANG大聲2017年買的房子接二連三出事。（圖／翻攝自《Channel A》）

接二連三的嫌疑爆出，該性招待所現已緊急廢業，疑似為了逃避罪嫌。對此，大聲暫未對於名下房產染毒一事做出回應，而他日前坦承在管理方面的確有不足，若確認有非法行為，將立刻採取法律行動，也會承擔身為房屋所有人的責任，江南區政府方面也表示，大聲作為持有者應該盡到管理義務，對於他的不作為而引起的問題，可能會追究刑事責任。

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