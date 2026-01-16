ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
巴鈺昔痛喊「離婚」自揭黑暗期
「嘴硬心軟」星座Top 3 ！
2026年追星行事曆（不斷更新）　
自稱「23歲發明台灣超商取貨」！周品均遭網質疑…本人親解關鍵差異

記者陳芊秀／綜合報導

前東京著衣創辦人、電商女王周品均近日在Threads拋出震撼發言：「台灣的超商取貨，是23歲時的我發明的，以防你不知道，我小聲說一下。」串文超過200萬次瀏覽，並引發網路熱烈討論。其中部分網友截圖維基百科質疑其「發明超商取貨」的言論，對此她也親自回應。

▲▼周品均。（圖／翻攝自Facebook）

▲周品均：「台灣的超商取貨是23歲時的我發明的。」發文引發熱烈討論。（圖／翻攝自臉書）

揭開發過程

[廣告]請繼續往下閱讀...

周品均回憶2000年初創業初期，現今大眾習慣的網購機制如線上刷卡分期、滿額免運、滿額贈、訂單整理與自動發信系統、多平台訂單庫存系統、後台串接物流系統等，皆是她2000年初首創，她當時親自向統一超商提案，並由自家工程師寫出串接系統，直言：「這些看似簡單的東西，沒開發出來的話，網購市場是很難做大的。」

▲▼自稱「23歲發明台灣超商取貨」！周品均遭全網質疑。（圖／翻攝自Threads）

▲周品均發文。（圖／翻攝自Threads）

親解維基百科爭議

針對周品均的說法，有網友隨即貼出維基百科截圖質疑，內容顯示博客來早在2000年6月就與統一超商展開「取貨再付款」服務，認為博客來才是先行者。對此，周品均親自留言解惑，她肯定博客來是書店領域的先驅，但指出當時那屬於「單一平台對單一超商」的內網封閉模式，並未普及到整體網購市場，甚至連她身為當時全台最大的網購賣家都不知情。

周品均進一步定義她所謂的「發明」，是指將這項技術從單一通路，轉化為全台灣網購市場、包含個人買家與賣家都能大規模使用的「產業革命」。她強調，正是由她家工程師開發出的全新「訂單串接全台超商系統」，才真正帶動了電商的爆炸式成長，成為便民的關鍵先驅。

▲▼自稱「23歲發明台灣超商取貨」！周品均遭全網質疑。（圖／翻攝自Threads）

▲周品均回應質疑。（圖／翻攝自Threads）

當時怎不申請專利？

不少網友建議，周品均當時應申請專利或收取使用費。而她幽默回應，若能重回23歲，確實該談物流與金流的抽成，「那就會很可怕了（指財富）」。但她隨即也展現商場老將的理智，直言大型企業在點子曝光後，很快就會自行複製一套系統來避免被抽成，或是僅願意買斷系統，「點子一說出去，就沒保障了」。

此外，周品均也順帶解答了網友對「超商取貨付款為何要付現」的疑惑，指出這背後是超商不願被銀行抽取1.8-2%費用的商業考量。

▲▼自稱「23歲發明台灣超商取貨」！周品均遭全網質疑。（圖／翻攝自Threads）

▲周品均回應。（圖／翻攝自Threads）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

超商取貨周品均台灣超商取貨發明

【所以愛會消失對嗎】哥哥一哭鬧　1歲弟弟秒懂「遞棍子」給媽媽

