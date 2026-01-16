賜死小當家圓不回來？《中華一番》作者突宣布休刊…謝台灣網友提案

記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣動漫《中華一番！》系列連載至今邁入 30 週年，近期在續作《中華一番！極》爆出驚人發展—主角「小當家」（劉昴星）在對決失敗後不幸喪命！「賜死主角」的決定不僅震撼全球讀者，就連作者小川悅司也坦言求助AI想辦法，而昨日（15）更宣布暫時休刊，令網友苦笑「圓不回來了嗎？」、「地府小當家」。

小川悅司曾求助 AI 找生路

小川悅司去年12月31日自爆心聲，漫畫連載30周年，沒想到卻把主角畫死了。他當時苦惱地透露：「我甚至問了AI接下來該怎麼辦，雖然AI給了詳細建議，但我並不滿意，所以決定還是用自己的方式來解決。」發文後第15天，小川悅司突然宣布《中華一番！極》進入短期休刊，原定要更新的內容延至1月30日才發表。

隨文附上手繪草稿中，小當家單手持中華炒鍋、另一手抓著螃蟹與玉米等食材，背景襯托著祥龍，上方則用醒目的藍色大字寫著「ごめんなさい！！（對不起！！）」，為休刊一事向粉絲致歉。

謝台灣網友提案

其實小川悅司坦言「求助AI」後，來自各地的網友都提供意見，其中還有台灣網友特別送上提案。他1月4日發文特別感謝台灣網友的劇情提案，並感性回應：「非常感謝台灣各位朋友的建議，雖然不知道能不能超越大家的想像，但我會邊思考邊努力進行下去。」

