型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚…淚回：我願意

記者陳芊秀／綜合報導

34歲香港型男主播陳書君（Vincentius Chan）是香港有線電視新聞HOY資訊台的首席主播，並兼任香港國際財經台的英語主播，其新聞專業備受肯定。而他感情生活則是穩交同性男友Steven長達6年，兩人時常分享生活日常，本月14日透過社群平台曬出合照，透露答應男友求婚，喜訊炸翻全港粉絲。

▲香港型男主播陳書君（左）宣布訂婚，情定6年男友Steven。（圖／翻攝自IG）

陳書君曬出求婚現場的多張照片，當晚的場地佈置極具浪漫氛圍，現場以純白鮮花鋪成步道，並點綴點點燭光，背景則設有精緻的鮮花心形佈景，上面鑲嵌著「Will You Marry Me」的求婚字樣。男友Steven 在眾人見證下單膝下跪，手捧鑽戒深情告白，感性詢問陳書君是否願意與他攜手，將日子過成彼此嚮往的夢，共同守護未來的安樂窩。面對這番真摯動人的誓言，令他當場感動落淚，並堅定地回應：「我願意！」

▲求婚現場，Steven單膝下跪遞上鑽戒求婚陳書君。（圖／翻攝自IG）

答應求婚後，陳書君向大眾分享喜訊：「他開口問了。我說了：我願意。我們訂婚了！」接著感性發文向未婚夫喊話，「給我的未婚夫，我未來的丈夫，你是我人生中最美好的冒險。我的「我願意」說得很輕易，因為我的答案一直都是你」。同時他也誠摯感謝到場見證並守住驚喜秘密的親友，「謝謝你們成為我們所選擇的家人」！

陳書君2018年踏入新聞界，並持續進修攻讀博士，被稱為學霸主播，私底下時常透過社群平台分享生活日常。他2023年公開為同性男友Steven慶生，兩人當時已經交往3年，並大方分享與另一半的合照，坦然做自己的態度獲得許多人支持。

▲陳書君感性發文：「我願意。」（圖／翻攝自IG）