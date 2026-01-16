跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

記者吳睿慈／雅加達報導

Netflix獨播戲劇《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎、高允貞領銜主演，兩位演員在東南亞擁有高人氣，16日在印尼雅加達舉辦戲劇見面會，兩人與導演柳英恩見面會前參加國際記者會。金宣虎在劇中飾演口譯員，為此精進語言4個月，他雖然一度想要放棄，但靠著各國語言的老師細心教導，讓他可以撐下去。

▲金宣虎、高允貞16日在印尼雅加達出席戲劇見面會。（圖／記者吳睿慈攝）

金宣虎飾演的口譯員「周浩鎮」情感很內斂，他在眼神、動作等小細節裡多有琢磨，也經常與導演討論該如何把角色的情感表現出來，「我很努力演了，但會不會領情要看觀眾了！」情感表現是一大挑戰，他還有「語言」的障礙，在劇裡精通4到6國語言，「我大概學了4個月語言，每天跟不同的老師好好地交流」，他覺得日文很難，有些口音小細節需要注意，但他接著笑喊：「其實都很難，義大利文也很難。」

高允貞飾演一夜爆紅的演員，談及詮釋角色的心境，「因為她不是一步一步累積知名度，對於爆紅的新穎環境還沒適應，雖然每天努力地幸福度過一天，但其實心中還是多少會不安，我是抱著這樣的心情準備。」

▲金宣虎在印尼也有高人氣。（圖／記者吳睿慈攝）

現場兩位演員也被問到有沒有想要說得最好的語言？金宣虎先是答：「英文，雖然我演的角色是口譯員，但其實我會的語言不多，我想要英文變好，這樣才可以現在跟在場的記者聊天交流」。

值得一提的是，在高允貞回答前，金宣虎突然暖心救場，他機智表示：「既然我們都來到這裡了，好像應該要回答『印尼語』。」於是高允貞跟著回答「印尼語」，氣氛瞬間被炒熱，現場全場歡呼，金宣虎完美救場。

▲金宣虎救場高允貞。（圖／記者吳睿慈攝）



《愛情怎麼翻譯？》故事描寫多語口譯員周浩鎮（金宣虎飾演），以連結不同語言為工作的角色，與深受全球喜愛的國際巨星車茂熙（高允貞飾演）相遇，並逐漸理解彼此獨特『愛之語言』的浪漫喜劇。

本劇由金宣虎、高允貞主演，並由創作《還魂》、《德魯納酒店》、《主君的太陽》等著名作品的洪貞恩、洪美蘭（洪氏姊妹）執筆及以《紅丹心》聞名的導演柳英恩執導。《愛情怎麼翻譯？》目前已經於Netflix共12集獨家上線。