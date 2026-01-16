費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

▲費德勒看到周杰倫那球ACE大笑。（圖／翻攝澳網Instagram，下同）



記者許力方／綜合報導

歌王「周董」周杰倫14日首度以球員身分挑戰澳洲網球公開賽新推出的「1分大滿貫」比賽，未料開賽即遭對手一記Ace球直接淘汰，連球都未能碰到，讓他也忍不住自嘲「我選擇發球，至少可以碰到球。」事後他在澳網現場巧遇網球傳奇球王費德勒（Roger Federer），得知對方也看了那一球，讓周杰倫也轉發直呼「好糗」。

5秒光速出局 慘敗畫面被球王看見

周董首輪對上24歲澳洲業餘冠軍網球員Petar Jovic，猜拳猜輸由對方發球，他反應不及，連球都沒碰到就落敗，短短約5秒結束比賽，他笑說「如果可以，我選擇我發球，至少可以碰到球。」隔日他與妻子昆凌進場觀賽，遇到了費德勒。

澳網官方曝光的影片中，兩人一碰面氣氛輕鬆，費德勒主動關心近況，聽聞周杰倫才說一句「我參加1分大滿貫比賽…」，費德勒就笑著說「我有看到」、「一記ACE」、「我還想說你的反應呢？」以為周杰倫當時已準備好反手回擊了。周杰倫則苦笑回應，自己根本來不及碰球，並笑稱「也許明年吧」。

周杰倫轉發：好糗

兩人逗趣互動被官方全程錄下，23秒影片在社群網路引發關注，周杰倫事後也在Instagram分享影片，幽默寫下「好糗！竟然被Roger看到昨天的Ace」，受到粉絲熱烈回應。