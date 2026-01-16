ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

巴鈺昔痛喊「離婚」自揭黑暗期
「嘴硬心軟」星座Top 3 ！
2026年追星行事曆（不斷更新）　
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

A-Lin Andy 趙小僑 劉亮佐 周杰倫 織織 查理 小澈

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

▲▼費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗。（圖／翻攝澳網Instagram）

▲費德勒看到周杰倫那球ACE大笑。（圖／翻攝澳網Instagram，下同）

記者許力方／綜合報導

歌王「周董」周杰倫14日首度以球員身分挑戰澳洲網球公開賽新推出的「1分大滿貫」比賽，未料開賽即遭對手一記Ace球直接淘汰，連球都未能碰到，讓他也忍不住自嘲「我選擇發球，至少可以碰到球。」事後他在澳網現場巧遇網球傳奇球王費德勒（Roger Federer），得知對方也看了那一球，讓周杰倫也轉發直呼「好糗」。

5秒光速出局　慘敗畫面被球王看見

[廣告]請繼續往下閱讀...

周董首輪對上24歲澳洲業餘冠軍網球員Petar Jovic，猜拳猜輸由對方發球，他反應不及，連球都沒碰到就落敗，短短約5秒結束比賽，他笑說「如果可以，我選擇我發球，至少可以碰到球。」隔日他與妻子昆凌進場觀賽，遇到了費德勒。

▲▼費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗。（圖／翻攝澳網Instagram）

澳網官方曝光的影片中，兩人一碰面氣氛輕鬆，費德勒主動關心近況，聽聞周杰倫才說一句「我參加1分大滿貫比賽…」，費德勒就笑著說「我有看到」、「一記ACE」、「我還想說你的反應呢？」以為周杰倫當時已準備好反手回擊了。周杰倫則苦笑回應，自己根本來不及碰球，並笑稱「也許明年吧」。

周杰倫轉發：好糗

兩人逗趣互動被官方全程錄下，23秒影片在社群網路引發關注，周杰倫事後也在Instagram分享影片，幽默寫下「好糗！竟然被Roger看到昨天的Ace」，受到粉絲熱烈回應。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

費德勒周杰倫澳網

推薦閱讀

李雅英圓夢見偶像許光漢！示愛慘遭公司下禁令　突公開道歉了

李雅英圓夢見偶像許光漢！示愛慘遭公司下禁令　突公開道歉了

12小時前

「騎乘位天才」美谷朱音驚吐6年沒性生活！羞認收到「名人」私訊

「騎乘位天才」美谷朱音驚吐6年沒性生活！羞認收到「名人」私訊

13小時前

劉書宏爆新戀情！緊摟長髮女「帶新歡見爸媽」經紀人鬆口真實關係

劉書宏爆新戀情！緊摟長髮女「帶新歡見爸媽」經紀人鬆口真實關係

10小時前

巴鈺昔痛喊離婚「連尪呼吸都討厭」　自揭黑暗期：差點失去彼此

巴鈺昔痛喊離婚「連尪呼吸都討厭」　自揭黑暗期：差點失去彼此

6小時前

余祥銓辣妻出國脫了！比基尼太小件「蹦出超兇上圍」一轉身⋯美臀被看光

余祥銓辣妻出國脫了！比基尼太小件「蹦出超兇上圍」一轉身⋯美臀被看光

13小時前

發一張專輯就消失32年　昔少男團體成員罕見露面...近照帥成這樣！

發一張專輯就消失32年　昔少男團體成員罕見露面...近照帥成這樣！

8小時前

雪碧飛上海進廠維修！　「告別12年假鼻」術後照曝光

雪碧飛上海進廠維修！　「告別12年假鼻」術後照曝光

5小時前

陸劇男神重現韓團「抖肩撒嬌舞」萌翻　櫻花樹下被捧臉狂親羞了！

陸劇男神重現韓團「抖肩撒嬌舞」萌翻　櫻花樹下被捧臉狂親羞了！

7小時前

炎亞綸「感情不是永恆不變」　PO文談斷聯鬼鬼：我們是珍惜彼此的

炎亞綸「感情不是永恆不變」　PO文談斷聯鬼鬼：我們是珍惜彼此的

8小時前

40萬禪師YouTuber當演員！片場直接「施法唸咒」結果驚呆台劇女神

40萬禪師YouTuber當演員！片場直接「施法唸咒」結果驚呆台劇女神

9小時前

曾演過《MVP情人》！知名經紀人胰臟癌病逝　孫德榮哀痛發聲「送別老戰友」

曾演過《MVP情人》！知名經紀人胰臟癌病逝　孫德榮哀痛發聲「送別老戰友」

11小時前

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

2小時前

熱門影音

李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」
林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋

林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋
每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD

每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD
被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸
顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰
梁朝偉「寫道歉卡」哄老婆 　告白劉嘉玲「願到 80 歲依然相守」

梁朝偉「寫道歉卡」哄老婆 　告白劉嘉玲「願到 80 歲依然相守」
金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了

金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了
林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」

林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」
蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥
金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

梁朝偉「寫超長道歉卡」哄老婆 　劉嘉玲曾氣他「拒絕朋友聚會」

梁朝偉「寫超長道歉卡」哄老婆 　劉嘉玲曾氣他「拒絕朋友聚會」

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

看更多

【所以愛會消失對嗎】哥哥一哭鬧　1歲弟弟秒懂「遞棍子」給媽媽

即時新聞

剛剛
剛剛
2小時前1

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

5小時前41

雪碧飛上海進廠維修！　「告別12年假鼻」術後照曝光

5小時前10

阿部瑪利亞合體AKB48！曝團員變了「完全沒心機」　鬆口真實心聲

6小時前1

演《魔法壞女巫》被酸不夠格　亞莉安娜「入圍奧斯卡」吐真實心聲

6小時前21

巴鈺昔痛喊離婚「連尪呼吸都討厭」　自揭黑暗期：差點失去彼此

7小時前20

陸劇男神重現韓團「抖肩撒嬌舞」萌翻　櫻花樹下被捧臉狂親羞了！

8小時前40

炎亞綸「感情不是永恆不變」　PO文談斷聯鬼鬼：我們是珍惜彼此的

8小時前0

發一張專輯就消失32年　昔少男團體成員罕見露面...近照帥成這樣！

8小時前20

劉冠廷演反派「金色飄逸長髮」差點認不出　新片鬧翻師兄戴立忍！

9小時前41

胡婉玲結石纏身入院動刀！　術後見「血色尿袋」掛床邊嚇壞

讀者迴響

熱門新聞

  1. 李雅英圓夢見許光漢！
    12小時前226
  2. 「騎乘位天才」美谷朱音驚吐6年沒性生活　因1事解禁
    13小時前8
  3. 劉書宏爆新戀情！緊摟長髮女見爸媽　經紀人鬆口真實關係
    10小時前81
  4. 女星昔痛喊離婚「連尪呼吸都討厭」　自揭黑暗期
    6小時前41
  5. 余祥銓辣妻出國脫了！
    13小時前2824
  6. 消失32年...昔少男團體成員近照帥成這樣！
    8小時前
  7. 雪碧飛上海進廠維修！　「告別12年假鼻」
    5小時前81
  8. 陸劇男神重現韓團「抖肩撒嬌舞」萌翻！
    7小時前4
  9. 炎亞綸「感情不是永恆不變」　PO文談斷聯鬼鬼
    8小時前8
  10. 40萬禪師YouTuber當演員！片場直接「施法唸咒」
    9小時前41
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合