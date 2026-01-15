巴鈺昔痛喊離婚「連尪呼吸都討厭」　自揭黑暗期：差點失去彼此

記者王靖淳／綜合報導

女星巴鈺和樂團Tizzy Bac鼓手林前源結婚多年，婚後育有一子，平時會透過社群記錄生活的她，今（15）日突然在臉書發布長文透露，夫妻倆曾歷過一段非常糟糕的日子，而且這段低潮期是以年來計算的煎熬，兩人甚至還曾吵到要離婚。

▲巴鈺自爆曾痛喊「離婚」。（圖／翻攝自Facebook／巴鈺）

巴鈺形容當時自己彷彿「罹患了愛情的失憶症」，完全忘記當初是如何熱烈追求對方，也忘了曾將對方視為眼中唯一的熱情。在最慘的時期，兩人甚至曾在親朋好友面前失控大吵，她更一度情緒崩潰怒吼：「好啊！我們離婚！我受夠你了！」那段時間，她不僅想不起相愛的眼神，甚至到了「連他在我旁邊呼吸，我都覺得討厭」的地步，回想起來就像是一場「漫長又真實的惡夢。」

儘管大腦似乎遺忘愛情的甜蜜，但巴鈺感性地表示，身體卻比頭腦更誠實地記住這份愛。即便是在覺得自己嫁錯人的那幾年，每當生活中遇到好吃的東西、看見美景，甚至是經歷工作起伏或生理痛時，她腦海中第一個浮現、想分享的人，「還是他。」她更透露，有好幾次半夜發生地震，在半夢半醒的恐懼間，她的身體會「下意識地去尋找他」，確認兩人都平安無事才安心。

這種潛意識裡的依賴讓巴鈺明白，就算「頭腦忘了怎麼愛他，但身體記得、細胞記得」，如果世界末日來臨，她仍希望能陪在對方身邊。慶幸的是，兩人最終挺過了那段糟糕的日子，讓她忍不住感嘆：「我們差點就要失去彼此了」，並慶幸現在還能擁有對方。