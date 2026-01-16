林佳辰崩潰哭吼：趕快回來！　《那些你不知道的我》傅孟柏「下載記憶」變身

記者蕭采薇／綜合報導

由《追婚日記》億萬導演安竹間執導的全新奇幻懸疑影集《那些你不知道的我》，男主角傅孟柏繼在《還魂記》飾演「惡人」引發熱議後，在最新曝光的終極預告中，冒險站上高樓天台邊緣，眼神陰冷狠嗆：「我不能夠再失敗了！」讓粉絲集體暴動狂問：「傅孟柏到底經歷了什麼？」

▲全新奇幻懸疑影集《那些你不知道的我》傅孟柏在劇中角色關鍵。（圖／樂波時代提供）

傅孟柏化身「記憶下載者」 親自配音勾勒超現實慾望

[廣告]請繼續往下閱讀...

傅孟柏在劇中扮演牽引關鍵奇幻設定的神祕存在。他在百忙之中抽空為預告錄製懸疑旁白，低沈嗓音吐出：「如果你有兩小時時限，變成你想了解的他、下載他的記憶……」 瞬間讓整部戲充滿超現實的想像空間。

▲《那些你不知道的我》金鐘新人姜典和傅孟柏有精彩對手戲。（圖／樂波時代提供）

導演安竹間透露，這個設定可以讓人百分百掌握想看透的人，但代價卻是變身回來後，必須犧牲彼此最重要、再也想不起來的記憶。劇中傅孟柏的「母親」甚至對著他質疑：「我一度懷疑，你是不是我兒子本人？」 懸疑張力拉到最滿。

林佳辰首戰反派「演技炸裂」！ Threads 破萬轉發：看得很過癮

除了主角群，特別主演的超人氣偶像男團 Ozone 主唱林佳辰 成了全劇流量密碼！他在前導預告中一句「不要管我」的怒吼，在 Threads 轉發破萬，還被製成各種梗圖與表情包。

▲《那些你不知道的我》林佳辰表演令歌迷心疼。（圖／樂波時代提供）

在最新終極預告中，林佳辰情緒再次「炸裂」，飾演的角色遭受黑粉威脅與刑事指控，他對著鏡頭撕心裂肺地哭吼：「我不管！我拜託你現在趕快回來陪我！」 歇斯底里的反派模樣讓粉絲驚豔大讚：「出道三年多終於盼到他的作品，看到起雞皮疙瘩！」

280億？不！是更駭人的秘密 8位金獎卡司同台飆戲

《那些你不知道的我》故事涉及死亡凶殺、校園霸凌與人性真相。演員陣容集結 傅孟柏、姜典、項婕如、雷嘉汭、吳念軒、邱偲琹、蔡昌憲、林佳辰 等8位金鐘、金馬、北影得獎與入圍者。

▲《那些你不知道的我》雷嘉汭在劇中的身份遭受懷疑。（圖／樂波時代提供）

劇中更透過一句台詞震撼人心：「有時候最想傷害你的人，反而是那些曾經熱愛你的粉絲。」 該劇也邀來金曲歌后彭佳慧演唱同名主題曲、曾沛慈演唱宣傳曲，影音雙強組合強勢出擊。《那些你不知道的我1月30日起在LINE TV及 MyVideo首播，挑戰觀眾對人性信任的底線。

▲《那些你不知道的我》邱偲琹飾演女偶像遭黑粉威脅。（圖／樂波時代提供）

▲《那些你不知道的我》項婕如以女學生裝扮登場。（圖／樂波時代提供）